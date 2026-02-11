SABINA ปั้น MOVV รุกชุดออกกำลังกาย

ผู้จัดการรายวัน 360 - SABINA บุกตลาดชุดออกกำลังกาย เปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ “MOVV” ชูแนวคิด Daydrift Activewear แอคทีฟได้ตลอดวัน มั่นใจเติบโตสูงตามเทรนด์ พร้อมเดินหน้าตอกย้ำแผนขยายสินค้าที่มากกว่าชุดชั้นใน
นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า SABINA ออกสตาร์ทปี 2569 ด้วยการเปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “MOVV” (มูฟ) ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เพื่อทำตลาดชุดออกกำลังกาย ด้วยแนวคิด Daydrift Activewear ที่ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกแอคทีฟได้ตลอดวัน ด้วยการออกแบบที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่มีกิจกรรมหลากหลายในแต่ละวัน ทั้งการออกกำลังกาย การทำงาน และการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟ
“MOVV เกิดจากแนวคิด “THE ALL-DAY ACTIVEWEAR” ที่เรามองว่า แอคทีฟแวร์ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในสตูดิโอ แต่สามารถสวมใส่ได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาของวัน ไม่ว่าจะเป็นโยคะ พิลาทิส ฟิตเนส การออกกำลังกายกลางแจ้ง ไปจนถึงการใช้ชีวิตนอกสตูดิโอ โดยเน้นการผสานฟังก์ชันที่รองรับการยืด เหยียด บิด และทรงตัวในทุกท่วงท่า พร้อมกับความสบายและสไตล์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมดีไซน์ที่เรียบเท่ ทันสมัย สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้หลากหลาย เพื่อให้ผู้สวมใส่สามารถขยับร่างกายและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ ซึ่งเราเชื่อว่า “MOVV” จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมากกว่าแค่ชุดออกกำลังกาย”
ทั้งนี้ SABINA วางกลุ่มเป้าหมายไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ “MOVV” ไว้ที่กลุ่มคนรักสุขภาพ ชื่นชอบการออกกำลังกาย และมองหาแอคทีฟแวร์ที่สามารถใส่ได้ทั้งในกิจกรรมออกกำลังกายและในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายชุดในหนึ่งวัน
นางสาวพิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด SABINA กล่าวด้วยว่า การเปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “MOVV” (มูฟ) ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ SABINA ในการขยายพอร์ตโฟลิโอสินค้า เพื่อตอบรับเทรนด์การใช้ชีวิตแบบแอคทีฟ ตอกย้ำความเป็นมากกว่าชุดชั้นในและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกมิติ โดยมั่นใจว่า ด้วยความเอาใจใส่อย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการดีไซน์ การเลือกวัตถุดิบคุณภาพ รวมถึงการผลิตภายใต้มาตรฐาน SABINA จะตอกย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้า ขณะที่กระแสรักสุขภาพที่ทำให้การออกกำลังกายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้ตลาดชุดออกกำลังกายมีโอกาสเติบโตสูง ทำให้มั่นใจว่า “MOVV” จะได้รับการเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างแน่นอน
สำหรับสินค้าในคอลเลคชั่น “MOVV” ประกอบด้วย บราซัพพอร์ตในตัว แอคทีฟแทงก์ท็อป สปอร์ตบรา และเสื้อคลุมสไตล์บัลเลต์ ที่เน้นความนุ่มสบายและการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ในราคาที่เข้าถึงง่ายเพียง 790-990 บาท รวมถึงท่อนล่าง ในราคา 790 -1,290 บาท และหมวก ราคา 690 บาท