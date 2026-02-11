“โลเปีย เจแปน” บุกซูเปอร์มาร์เก็ตไทย ไฮไลท์ “ซูชิ-เนื้อวากิวนำเข้า500 SKU”

ผู้จัดการรายวัน360- ตลาดญี่ปุ่นเริ่มนิ่ง “โลเปีย เจแปน” ซูเปอร์มาร์เก็ตอันดับ 1 จากญี่ปุ่น ขอมองหาน่านน้ำใหม่บุกตลาดนอกประเทศเต็มกำลัง ล่าสุดปักหมุดไทยเป็นประเทศที่ 2 มองโอกาสและกำลังซื้อสูงและต่อยอดสู่ประเทศข้างเคียงได้ ชูจุดแข็งเป็นสินค้าญี่ปุ่นราคาถูกสุดในไทย มั่นใจได้รับการตอบรับสูงเหตุคนไทยชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นสูง
นายฮิโตชิ มิชิโมโตะ กรรมการบริษัท LOPIA และหัวหน้าสำนักงานใหญ่ฝ่ายดูแลภูมิภาคเอเชีย เปิดเผยว่า LOPIA JAPAN (โลเปีย เจแปน) เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอันดับ 1 จากญี่ปุ่น ปัจจุบัน LOPIA JAPAN มีสาขาในญี่ปุ่นจำนวน 139 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569) ทั้งนี้พบว่าการทำตลาดในญี่ปุ่นไม่สามารถขยายตลาดไปได้มากกว่านี้ จึงได้มองหาการเติบโตและสร้างรายได้นอกประเทศแทน เริ่มจาก 3 ปีก่อน ที่เข้าไปเปิดให้บริการที่ประเทศไต้หวันเป็นประเทศแรก ปัจจุบันมี 9 สาขา ซึ่งมองว่าในไต้หวันจะสามารถเปิดได้มากสุด 20 สาขา จึงได้มองหาการลงทุนในประเทศอื่นต่อไป
ล่าสุดพร้อมเปิดให้บริการในไทยเป็นประเทศที่ 2 ซึ่งสาเหตุที่เลือกลงทุนไทยเพราะมองว่า กำลังซื้อในเซาท์อีสต์เอเชียมีสูง จำนวนประชากรโดยรวมสูง และประเทศไทยมีศักยภาพที่ขยายไปสู่ตลาดประเทศใกล้เคียงได้ อีกทั้งผู้บริโภคไทยเองก็ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นอย่างมาก ที่สำคัญมองว่ากำลังซื้อไทยสูงกว่าไต้หวันถึง 1.5 เท่า การเปิดให้บริการในไทยจึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี ภายใต้จุดแข็งคือ เป็นสินค้าญี่ปุ่นที่มีราคาถูกสุดเมื่อเทียบกับการนำเข้าจากทุกแบรนด์ที่ทำตลาดในไทย
ส่วนสาเหตุที่เปิดในพื้นที่ของเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนั้น เพราะเดิมเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาก่อนอยู่แล้ว การมาเปิดที่เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ส่วนหนึ่งติดกับท็อปส์ เป็นการดึงลูกค้าในกลุ่มเดียวกันช่วยให้เกิดยอดขายร่วมกันได้
“การขยายสาขาออกสู่ต่างประเทศของ LOPIA JAPAN นั้น มีแนวคิดมาจากความต้องการ เผยแพร่อาหารญี่ปุ่นไปทั่วโลกและสร้างร้านที่ให้ทุกคนสามารถสัมผัสประสบการณ์แบบญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่น มาพร้อมกับบรรยากาศสวนสนุกแห่งอาหาร (Food Theme Park) ที่จะมอบความสุข ความสนุก ความรัก และความสัมพันธ์จากใจถึงใจที่ทำให้ลูกค้าต้องกลับมาเยือนอีกครั้ง
สำหรับการขยายสาขาในไทยนั้น นอกจากมองว่าไทยมีศักยภาพสูงกว่าไต้หวันแล้ว ยังมีโอกาสสูงที่จะขยายสาขาได้มากกว่าไต้หวันด้วย แต่ขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะขยายเพิ่มในไทย เพียงให้ความสำคัญกับคุณภาพและรสชาติของสินค้ามากกว่าเรื่องภาพรวมของตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตในไทยเป็นหลัก เพราะหากสินค้าดีมีคุณภาพเชื่อว่าจะส่งผลต่อยอดขายในที่สุด” นายฮิโตชิ มิชิโมโตะ กล่าว
สำหรับ LOPIA JAPAN ที่เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ถือเป็นสาขาแรกในประเทศไทย เปิดให้บริการวันแรกเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา พร้อมสร้างประสบการณ์ภายใต้แนวคิด "Food Theme Park" ถ่ายทอดรสชาติและคุณภาพในแบบญี่ปุ่น ให้ชาวไทยได้สัมผัสรสชาติอาหารและคุณภาพแบบญี่ปุ่นแท้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่น โดยมีไฮไลต์สินค้า 2 ตัว คือ เนื้อวากิว คุณภาพพรีเมียม และ ซูชิ ในราคาคุ้มค่า
โดยเน้นการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจากญี่ปุ่นรวมกว่า 3,000 SKU (เป็นเนื้อวากิว 500 SKU) รวม 5 แผนก ได้แก่ แผนกเนื้อสัตว์ แผนกผักผลไม้ แผนกอาหารทะเลแผนกอาหารปรุงสำเร็จ และแผนกผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งกว่า 30% เป็นสินค้าออริจินัล ที่มีขายเฉพาะใน LOPIA JAPAN ซึ่งจากนี้จะเพิ่มให้ได้ 60% ทั้งหมดนี้อัดแน่นความอร่อยและคุณภาพสดใหม่บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร
อย่างไรก็ตาม สำหรับไฮไลต์สินค้าที่นักช้อปชาวไทยไม่ควรพลาด คือ เนื้อวากิว คุณภาพพรีเมียมนำเข้าจากญี่ปุ่น โดย LOPIA JAPAN มีระบบบริหารจัดการรับซื้อและแปรรูปเนื้อวัวด้วยตนเอง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพและราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพจนพร้อมที่จะสร้างปรากฏการณ์การปฏิวัติวงการเนื้อวากิวครั้งแรกในประเทศไทย ให้ชาวไทยได้ชิมรสชาติเนื้อวากิวได้ในราคาเอื้อมถึง และอีกไฮไลต์ คือ ซูชิ ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ใช้วัตถุดิบสดจากทะเล เช่น ทูน่า โฮตาเตะ ชิ้นหนาคำโตคุ้มค่าข้าวปั้นปรุงรสด้วยน้ำส้ มสายชูต้นตำรับจากญี่ปุ่น
นอกจากนี้ LOPIA JAPAN ยังนำเข้าสินค้าของสด ของแห้ง เครื่องปรุงรส และอาหารที่ทำจาก วัตถุดิบญี่ปุ่นแท้อีกหลายรายการ เช่น สตรอว์เบอรรี แอปเปิล มันหวาน พิซซ่า ชีสเค้ก พุดดิ้ง ซอสปรุงรส ฯลฯ
ซูเปอร์มาร์เก็ต LOPIA JAPAN ถือเป็นธุรกิจค้าปลีกของบริษัทในเครือ "OIC Group" เครือที่ดำเนินธุรกิจหลากหลาย อุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจปศุสัตว์ ผู้ผลิตอาหาร การนำเข้า-ส่งออก และในรอบปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เครือ OIC Group สามารถสร้างยอดขายได้ถึง 521,000 ล้านเยน
สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต LOPIA JAPAN ปัจจุบันมีสาขาในญี่ปุ่นจำนวน 139 สาขา ("ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569) และในเดือนกรกฎาคม 2568 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด "Best of Super 2025" ซึ่งเป็นการคัดเลือกซูเปอร์มาร์เก็ตอันดับ 1 ของ ญี่ปุ่น การันตีคุณภาพและความประทับใจจากผู้บริโภคญี่ปุ่นและพร้อมนำประสบการณ์เดียวกันนี้ขยายสู่สาขา ต่างประเทศ