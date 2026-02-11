ขบ.ปลุกผู้ประกอบการขนส่งไทย ปรับตัวสู่ “โลจิสติกส์สีเขียว”“ลดต้นทุน-ฝ่ากำแพงภาษีการค้าโลก

ขบ.ผนึก"ม.เกษตร"เปิดเวที“Move Green, Move Forward” ระดมสมองภาครัฐ-เอกชน ยกระดับมาตรฐานขนส่งทางถนนสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชี้ทางรอดเศรษฐกิจไทย ต้องเร่งปรับตัวรับมือมาตรการ CBAM และ Net Zero เพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Move Green, Move Forward โลจิสติกส์สีเขียว ทางเลือกเพื่ออนาคต” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมขนส่งเข้าร่วมงาน
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ปัจจุบันภาคการขนส่งสินค้าของประเทศไทย จำเป็นต้องปรับตัวเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบ Green Logistics เพื่อรักษาเสถียรภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การค้าโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น เช่น มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) ของสหภาพยุโรป และร่างกฎหมาย Clean Competition Act ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 (ค.ศ.2050)
จากข้อมูลพบว่า กว่า 80% ของการขนส่งสินค้าในประเทศไทย ใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง ซึ่งการขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนเข้าสู่ระบบ Green Logistics ผ่านการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถลดต้นทุนพลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอน และสามารถจัดเก็บข้อมูลการปล่อยคาร์บอนเพื่อรองรับการตรวจสอบจากคู่ค้าในระดับสากล ซึ่งส่งผลต่อโอกาสทางการค้าในระยะยาว ดังนั้น การจัดงานในวันนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบ Green Logistics ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษและการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) ของประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร จากกรมควบคุมมลพิษ, นายประพนธ์ ธนาสุทธิเสรี จาก บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (SCGJWD) และ นายสุรเดช เจียรยืนยงพงศ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA) มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและทิศทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้เปิดตัวกิจกรรม “Coaching เชิงลึก” เพื่อนำร่องให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการขนส่งในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการวางแผนลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยกรมฯ มั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 ของประเทศไทยให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย