สดฉ่ำเกินต้าน! PASTA AMA เสิร์ฟพาสต้าโฮมเมตคู่ไส้กรอกหมูดำคูโรบูตะจาก CPF

จากร้านพาสต้าโฮมเมตสไตล์อิตาเลียนที่โดดเด่นเรื่องเส้นสดและซอสทำมือ PASTA AMA ยกระดับประสบการณ์การกินพาสต้าไปอีกขั้น ด้วยการจับมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดตัวเมนูพิเศษที่สะท้อนตัวตนของร้านอย่างชัดเจน ผ่านการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมียมอย่าง “ไส้กรอกสดหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ” เติมเต็มจานพาสต้าด้วยความสด นุ่ม ฉ่ำ และกลิ่นหอมเฉพาะตัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สดเฟรชเกินต้าน อร่อยฟิน…ถึงสวรรค์” ที่ชวนสายกินมาสัมผัสพาสต้าโฮมเมตในมิติใหม่
ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดเป็น 2 เมนูซิกเนเจอร์ใหม่ ที่สะท้อนตัวตนของทั้งสองแบรนด์ได้อย่างลงตัว "สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า ซอสพริกศรีราชา" ไส้กรอกสดสไปซี่ ไข่กุ้ง เมนูที่ผสานครีมซอสโฮมเมตสูตรเฉพาะของร้าน เข้ากับรสเผ็ดละมุนแบบไทย เติมลูกเล่นด้วยไส้กรอกสดสไปซี่และไข่กุ้ง "สปาเก็ตตี้ไส้กรอกสดบราทเวิร์สต์คั่วพริกเกลือ" เมนูผัดร้อนหอมเครื่องเทศสไตล์เยอรมัน ชูรสหวานนุ่มของหมูดำคูโรบูตะอย่างชัดเจนในทุกคำ
นายจีรภัทร ศรีทองคำ ผู้ก่อตั้งและ CEO ร้าน PASTA AMA เผยว่า การพัฒนาเมนูครั้งนี้เริ่มจากการมองหาวัตถุดิบที่เข้ากับคาแรคเตอร์ของร้าน ซึ่งเน้นเส้นพาสต้าและซอสโฮมเมตเป็นหัวใจหลัก เมื่อได้ทดลองไส้กรอกสดหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ จึงเห็นศักยภาพในการนำมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ที่ช่วยเติมมิติความสดฉ่ำและสร้างความแตกต่างให้กับจานพาสต้า
ด้าน นางศุภรา ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจการค้าในประเทศ CPF กล่าวว่า ไส้กรอกสดหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคและร้านอาหารที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบและประสบการณ์การรับประทานอาหาร สามารถนำไปต่อยอดเป็นเมนูพรีเมียมได้หลากหลาย โดยยังคงเอกลักษณ์ความหอม นุ่ม ฉ่ำ และรสชาติของหมูดำคูโรบูตะไว้อย่างครบถ้วน
ขณะที่ เชฟพฤกษ์ สัมพันธวรบุตร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย และผู้ร่วมพัฒนาสูตร เสริมว่า ไส้กรอกสดหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ ผลิตจากหมูดำคูโรบูตะสายพันธุ์พิเศษจากญี่ปุ่น ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ใช้เนื้อหมูบดหยาบ คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงสูตรเฉพาะ และบรรจุในไส้แกะแบบดั้งเดิม เพื่อให้ได้รสสัมผัสที่แน่น ฉ่ำ และหอมละมุนในทุกคำ
เมนูพิเศษจาก CPF x PASTA AMA พร้อมเสิร์ฟแล้วทุกสาขา ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ สำหรับคนรักพาสต้าและสายฟู้ดไลฟ์สไตล์ ที่มองหาประสบการณ์ความอร่อยใหม่ ๆ จากวัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมียม