ไทยออยล์ส่งมอบ Solar Cell แก่ 6 รพ.สต.-ร.ร.ตชด.จ.ตาก

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอิทธิพล เดี่ยววณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) กำลังการผลิตติดตั้งรวม 44.10 กิโลวัตต์ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.) รวม 6 แห่ง ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยมี คุณณรงค์ฤทธิ์ อามาตย์ชาดี สาธารณสุขอำเภออุ้มผาง และ พ.ต.ท.หญิง ภูชยา จำปาบุรี ครูสัญญาบัตร 3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ติดตั้ง Solar Cell และมอบผ้าห่มให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ กล่าวว่า “โครงการฯ นี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Sustainable Energy for Healthcare & Education” โดยไทยออยล์ตั้งใจนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพลังงานมาสร้างประโยชน์ให้สังคม จึงได้ริเริ่มโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและสถานศึกษาของภาครัฐในพื้นที่ห่างไกลที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขมีไฟฟ้าที่เสถียรสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ รวมถึงโรงเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง”
คุณณรงค์ฤทธิ์ อามาตย์ชาดี สาธารณสุขอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า “ขอบคุณการสนับสนุนของไทยออยล์ในครั้งนี้ ทำให้ รพ.สต.มีไฟฟ้าใช้เพียงพอสำหรับบริการด้านทันตกรรม ห้องคลอด อุบัติเหตุฉุกเฉิน และเสริมสร้างความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์การแพทย์ชำรุดเสียหายจากปัญหาไฟฟ้าตก-ดับ”
พ.ต.ท.หญิง ภูชยา จำปาบุรี ครูสัญญาบัตร 3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 กล่าวว่า “การดำเนินงานของไทยออยล์ทำให้ ร.ร.ตชด.ทั้ง 4 แห่ง มีความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า นอกจากจะมีไฟฟ้าใช้เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนแล้วยังนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นด้วย อีกทั้งวิศวกรจากไทยออยล์ยังจัดอบรมและสอนวิธีการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบุคลากรเพื่อใช้งานได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย”
โครงการฯ นี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและสถานศึกษาของภาครัฐ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินโครงการฯ ไปแล้วรวม 24 แห่ง ใน 6 จังหวัด กำลังการผลิตติดตั้ง รวม 492.48 กิโลวัตต์ ไทยออยล์ยังคงดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2569 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า เสริมสร้างศักยภาพงานบริการทางการแพทย์และการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”