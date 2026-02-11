เซ็นทรัลเวิลด์ชวนคนเมืองเปิดโหมดรัก ในแคมเปญ “centralwOrld Love Tempo 2026” สร้างประสบการณ์วาเลนไทน์รูปแบบใหม่บนแลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์ระดับโลก

กรุงเทพฯ – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อัพความปังรับวาเลนไทน์ กับปรากฏการณ์แห่งความรักใจกลางเมืองในแคมเปญ “centralwOrld Love Tempo 2026” ยกระดับเทศกาลแห่งความรักสู่ประสบการณ์ระดับโลกที่ผสาน Art, Lifestyle, Music และ Community เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมปักหมุดเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็น Landmark of Love & Happiness ที่เชื่อมโยงผู้คน เมือง และอารมณ์ความรู้สึกตลอดเดือนแห่งความรัก สะท้อนบทบาทในฐานะ Global Lifestyle Destination ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ช้อปปิ้ง แต่คือพื้นที่ของการใช้ชีวิต การพบปะ และการสร้างความทรงจำ ผ่านมุมมองความรักที่หลากหลายและร่วมสมัย ตั้งแต่ Self-Love, Friend-Love ไปจนถึง Romantic Love ตอบโจทย์ทุกความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นคุณ พร้อมพลิกโฉมพื้นที่ Groove สู่ Urban Movement แห่งใหม่ของเมือง ผ่านกิจกรรมไลฟ์สไตล์ตลอดทั้งวัน และประสบการณ์ร่วมสมัยที่ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นแลนด์มาร์กระดับโลก ยกระดับบทบาทจากศูนย์การค้าสู่ Creative Hub และ Lifestyle Playground ที่สร้างช่วงเวลาแห่งความสุข ความทรงจำ และแรงบันดาลใจให้คนเมืองยุคใหม่
เปิดไฮไลต์กิจกรรม centralwOrld Love Tempo 2026
• 12 ก.พ.69 เติมพลังความรักให้ปังรับต้นปี กับกิจกรรมบวงสรวง พระตรีมูรติ และพระพิฆเนศ โดย RAVIPA แบรนด์เครื่องประดับสายมู MUTELU by RAVIPA ตอบรับเทรนด์ Spiritual Lifestyle ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มคนรุ่นใหม่ มารับพลังความปัง ณ บริเวณศาลพระตรีมูรติ และ ศาลพระพิฆเนศ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• 14 ก.พ.69 เริ่มต้นเช้าวันวาเลนไทน์ด้วยกิจกรรม City Glow Club Community คอมมูนิตี้ไลฟ์สไตล์สุขภาพรูปแบบใหม่ ที่เกิดจากความร่วมมือกับ Beneunder Community ภายใต้กิจกรรม “Love Moves – Run Together” ชวนคนเมืองมาขยับร่างกาย สร้างพลังบวก และเชื่อมต่อกันผ่านการวิ่งและการดูแลสุขภาพ โดยมี Beneunder แบรนด์เสื้อผ้าที่โดดเด่นด้านความเบา คล่องตัว และสวมใส่สบาย ร่วมเป็น Host ของกิจกรรม ถ่ายทอดแนวคิด Healthy Lifestyle & Urban Living สะท้อนบทบาทของเซ็นทรัลเวิลด์ในการเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงแบรนด์ พันธมิตร และคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพเข้าไว้ด้วยกัน กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจาก Fitness First เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การออกกำลังกายอย่างครบวงจร พร้อมสร้างโมเมนต์พิเศษผ่านกิจกรรม Headwrap Printing Workshop จาก Craftfeteria และผ่อนคลายหลังการวิ่งด้วยเครื่องดื่มจาก Ve/la โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ โซน GROOVE สนุกกับ มาม่า พรีเซนต์ คลั่งรักคอนเสิร์ต 2 คอนเสิร์ตที่รวมบทเพลงรักจากศิลปินยอดนิยม อีกหนึ่งกิจกรรมดนตรีที่ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจากผู้ชม ด้วยไลน์อัปศิลปินคุณภาพ อาทิ Fellow Fellow, No One Else, LIPTA และ ETC. ถ่ายทอดโมเมนต์คลั่งรักผ่านเสียงดนตรี สะท้อนอินไซต์พฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ด้าน Music & Experience ของคนรุ่นใหม่ในช่วงวาเลนไทน์ ที่ centralwOrld LIVE พร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ GIFTED: LOVE UNWRAPPED WITH JAOKHUN จากศิลปิน “เจ้าขุน – จักรภัทร วรรธนะสิน” ถ่ายทอดบทเพลงรักและซิงเกิลใหม่ล่าสุด 'แสนวิเศษ (Gifted)' เป็นครั้งแรก ท่ามกลางบรรยากาศวาเลนไทน์ที่โอบล้อมด้วยความรู้สึกดี ๆ ณ บริเวณโซน Beacon 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• พลาดไม่ได้กับ Love Tempo : A Love Story Exhibition เปลี่ยนพื้นที่ Groove ให้กลายเป็นพื้นที่ของงานศิลปะที่เล่าเรื่องราวความรักในหลากหลายมุมมองผ่านจุดแลนด์มาร์กถ่ายรูปสุดอินเทรนด์กับคาแรกเตอร์ “Love Tempo” ขนาดยักษ์ ที่ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ Art of Love ถ่ายทอดความหลากหลายของความรักในมุมมองร่วมสมัย พร้อมเปลี่ยนบรรยากาศทั่วพื้นที่ Groove ให้เหมือนการเดินชม Art Exhibition ผ่านถ้อยคำที่อบอุ่น เข้าถึงง่าย และชวนอินกับจังหวะชีวิตของตัวเองด้วย Quote by Teayii ยกระดับ Groove ให้เป็นจุดเช็กอินสำคัญตลอดเดือนแห่งความรัก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและโปรโมชันพิเศษอีกมากมาย ทั้งเมนูอาหาร และร้านค้าแฟชั่นที่คัดสรรมาเพื่อเติมเต็มทุกโมเมนต์ของการเดตและการใช้ชีวิตในแคมเปญ centralwOrld Love Tempo 2026 วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์