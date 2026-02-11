xs
Barter Connect ประกาศทิศทางธุรกิจปี 2026 เดินหน้าก้าวกระโดดสู่ Digital Transformation พร้อมเปิดตัวกรรมการผู้จัดการคนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Barter Connect (บาร์เทอร์ คอนเนคท์) ผู้นำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดอันดับ 1 ของประเทศไทย ประกาศก้าวกระโดดครั้งสำคัญในงาน Barter Connect 2026: The Digital Transformation Grand Leap เพื่อประกาศทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2026 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรผ่านทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเปิดตัว นางลลิตา ศรีกมล ในฐานะ กรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ บริษัท บาร์เทอร์ คอนเนคท์ จำกัด ที่เข้ามานำทัพและยกระดับองค์กรสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลให้ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในทุกมิติ

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจในปี 2025 Barter Connect ประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยยอดแลกเปลี่ยนรวมกว่า 680 ล้านเทรดบาท และมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมถึง 209 ธุรกิจ นอกจากนี้การจัดงาน The 79th Barter Connect Trade Show ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากสมาชิกอย่างล้นหลาม โดยมีนักธุรกิจและผู้ประกอบการร่วมออกบูธกว่า 150 บูธ โดยทุบสถิติปิดดีลยอดแลกเปลี่ยนรวมกว่า 18 ล้านเทรดบาท ภายใน 6 ชั่วโมง ทั้งยังเปิดโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระดับผู้ประกอบการได้โดยตรง เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขยายฐานธุรกิจและลูกค้าได้มากขึ้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสด และศักยภาพของบาร์เทอร์ คอนเนคท์ที่มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมต่อที่ทรงพลังสำหรับเจ้าของธุรกิจทั่วประเทศ

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ในการก้าวเข้าสู่ Digital Transformation อย่างเต็มตัว โดยมีเป้าหมายในการตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำในฐานะศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดสำหรับเจ้าของธุรกิจทั่วประเทศ และพร้อมเปิดตัว นางลลิตา ศรีกมล ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์ คอนเนคท์ จำกัด พร้อมนำเสนอทิศทางการดำเนินงานปี 2026 ที่มุ่งเน้นผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1. Digital Trade Platform: ยกระดับแพลตฟอร์มให้เชื่อมต่อการซื้อขาย การชำระเงิน การขนส่ง และข้อมูลธุรกรรมเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
2. Empowered People: พัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านระบบ KPI, Leadership Pipeline และเครื่องมือดิจิทัล พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความโปร่งใส คล่องตัว และมีเป้าหมายร่วมกัน
3. Trade Velocity & Sustainable Growth: เพิ่มประสิทธิภาพการเเลกเปลี่ยน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล และเชื่อมต่อพันธมิตรทั้งกลุ่ม SME และธุรกิจระดับกลาง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความซับซ้อน และเพิ่มความคล่องตัว ให้กับสมาชิกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

นางลลิตา ศรีกมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์ คอนเนคท์ จำกัด กล่าวว่า “ก้าวกระโดดสำคัญในปี 2026 นี้ คือการเปลี่ยนผ่านจากระบบการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมสู่โลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ เรามุ่งมั่นพัฒนา Modern Marketplace ให้เป็นพื้นที่สำหรับเจ้าของธุรกิจที่เพิ่มโอกาสการแลกเปลี่ยนใหม่ๆ ผ่าน Barter Connect Mobile Application ที่เปิดตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และในปีนี้เรามีแผนที่จะต่อยอดแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้นเพื่อปลดล็อกศักยภาพของสมาชิกธุรกิจ ด้วยฟีเจอร์เด่นที่สามารถช่วยสมาชิกบริหารจัดการสินค้าและบริการแบบเรียลไทม์ รวมถึงระบบแชทภายในแอป เพื่อเจรจาดีลพร้อมการควบคุมและชำระเงินในแชท พร้อมระบบชำระแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบสถานะธุรกรรมได้ทันที อีกทั้งยังมีระบบติดตามสถานะดีล การชำระเงิน และออเดอร์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ และการแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนที่ทันสมัยและทรงพลัง ช่วยในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่พันธมิตร SME และธุรกิจระดับกลางของเราทุกคนให้มั่นคงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”

​สำหรับผู้ประกอบการต้องการโอกาสในการขยายธุรกิจ บาร์เทอร์ คอนเนคท์ พร้อมเป็นพันธมิตรที่เชื่อมต่อคุณสู่พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก บาร์เทอร์ คอนเนคท์ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.barterconnect.com หรือ Facebook : Barter Connect หรือ TikTok : Barter Connect










