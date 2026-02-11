xs
xsm
sm
md
lg

ไอคอนสยามรุกกลยุทธ์ Destination Marketing ปั้นแลนด์มาร์กตรุษจีนโลก ชูทำเลโค้งน้ำท้องมังกรและ“เทพกวนอู” มหามงคล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไอคอนสยามรุกกลยุทธ์ Destination Marketing ปั้นแลนด์มาร์กตรุษจีนโลก ชูทำเลโค้งน้ำท้องมังกรและ“เทพกวนอู” มหามงคล ดึงศิลปินจีน “วังจั๋วเฉิง” พร้อมวง BUS ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย-จีน

กรุงเทพฯ (9 กุมภาพันธ์ 2569) – ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ Global Experiential Destination ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ซีพี แอ็กซ์ตร้า “แม็คโคร – โลตัส”, Alipay+ และ Tiger Balm ประกาศความพร้อมจัดมหาปรากฏการณ์ฉลองตรุษจีนปีมะเมียสุดยิ่งใหญ่ ให้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กตรุษจีนของโลก (Destination Marketing Strategy) จุดประกายการท่องเที่ยวแบบ “มงคลครบทุกมิติ” ชูจุดยุทธศาสตร์ “ทำเลท้องมังกร”พื้นที่มหามงคลบนโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามที่สุดของไทย โดยอัญเชิญ “เทพกวนอู” เพื่อสักการะบูชาสำหรับปีมะเมียที่ยิ่งใหญ่ ผนวกกิจกรรมบันเทิง ดึงศิลปินจีน “วังจั๋วเฉิง” พร้อมวง BUS because of you i shine นำทัพการแสดงเชิดสิงโตม้ามังกร พร้อมแวะชิม-ช็อป สตรีทฟู๊ด และสินค้าสำหรับการฉลองเทศกาลมากมาย มั่นใจยอดทราฟฟิกและการใช้จ่ายภายในไอคอนสยามเติบโตกว่า 10% ช่วยกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในไตรมาสแรกโดยงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ที่ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า “การจัดงาน ‘ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026’ ครั้งนี้ เป็นการใช้กลยุทธ์ Destination Marketing เพื่อตอกย้ำสถานะของไอคอนสยามในการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ครองใจนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเราตั้งเป้าให้ไอคอนสยามเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่าน มหาปรากฏการณ์มงคลที่ผสมผสานความศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์เข้ากับ Soft Power ระดับโลก เพื่อดึงดูดเม็ดเงินหมุนเวียนและกระตุ้นการใช้จ่ายจากทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวคุณภาพทั่วโลกบนทำเลท้องมังกรซึ่งเป็นจุดรับพลังที่ดีที่สุด โดยเรามั่นใจว่าการนำเสนอประสบการณ์ฉลองตรุษจีนที่ครบทุกมิติในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ชั้นนำ และผลักดันให้ GDP ภาคการท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงไตรมาสแรกของปีมะเมียนี้ค่ะ”

เพื่อตอกย้ำภาพรวมความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นางสุมาได้กล่าวต่อว่า “จากสถิติการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของภาคท่องเที่ยวไทย อ้างอิงข้อมูลจาก กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 1 ก.พ. 2569 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยสะสมสูงถึง 3,388,313 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายแล้วประมาณ 167,256 ล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าไทยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งถึง 417,999 คน ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและการใช้จ่ายภายในงานครั้งนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้”

สำหรับกลยุทธ์การสร้างแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ไอคอนสยามชูไฮไลต์ “ทำเลท้องมังกร”พื้นที่มหามงคลบนโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามที่สุดของไทย พร้อมอัญเชิญ “เทพเจ้ากวนอู 5 ปางมหามงคล” ซึ่งผ่านพิธีเบิกเนตรโดยทายาทสายเลือดแท้รุ่นที่ 64 ของเทพเจ้ากวนอูส่งตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาประดิษฐานให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้สักการะขอพรเพื่อเสริมมงคลชัยชนะและความสำเร็จ พร้อมเปิดประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัยกับ Interactive Blessing Pavilion ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของอาชามงคล 8 บุคลิก เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับสัมผัสประสบการณ์มงคลที่แตกต่างและน่าประทับใจ สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์แบบ Immersive Experience ตลอดจนความครบครันของเมนูอาหารมงคลระดับตำนาน – สตรีทฟู๊ดร้านด้ง และโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าที่พร้อมส่งมอบความมั่งมี ศรีสุข อย่างสมบูรณ์แบบ

นอกจากมิติด้านความเชื่อที่เป็นหัวใจหลักแล้ว ไอคอนสยามยังตอกย้ำสายสัมพันธ์ไทย-จีนผ่านพลังของ Soft Power และ Entertainment ระดับสากล ด้วยการแสดงม่านน้ำที่ออกแบบมาเพื่อสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกอย่าง The Miracle of Fountain “มนตราแห่งโค้งน้ำท้องมังกร” และโชว์เชิดม้ามังกรสุดอลังการ นำโดยศิลปิน T-POP ที่มาแรงที่สุดและมีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง “BUS because of you i shine” ร่วมด้วยเซอร์ไพรส์ครั้งสำคัญกับการปรากฏตัวครั้งแรกของนักแสดงจีนชื่อดัง “WANG ZHUO CHENG” (วังจั๋วเฉิง) ในฐานะผู้อัญเชิญพลังมงคล นำทัพเบิกชัยขบวน “หลงม่า” (Long-Ma) ม้าวิเศษแห่งตำนานจีนความยาวกว่า 32 เมตร เพื่อส่งมอบพลังแห่งความสำเร็จและความรุ่งเรืองตลอดปี การรวมตัวของแม่เหล็กระดับโลกบนโค้งน้ำมังกรในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้าง Traffic มหาศาล แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นดัชนีทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงตลอดปีมะเมีย

ร่วมสัมผัสที่สุดแห่งมหาปรากฏการณ์มงคลและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจไทยให้รุ่งโรจน์ริมโค้งน้ำเจ้าพระยาได้ในงาน “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026” ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร และไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM










ไอคอนสยามรุกกลยุทธ์ Destination Marketing ปั้นแลนด์มาร์กตรุษจีนโลก ชูทำเลโค้งน้ำท้องมังกรและ“เทพกวนอู” มหามงคล
ไอคอนสยามรุกกลยุทธ์ Destination Marketing ปั้นแลนด์มาร์กตรุษจีนโลก ชูทำเลโค้งน้ำท้องมังกรและ“เทพกวนอู” มหามงคล
ไอคอนสยามรุกกลยุทธ์ Destination Marketing ปั้นแลนด์มาร์กตรุษจีนโลก ชูทำเลโค้งน้ำท้องมังกรและ“เทพกวนอู” มหามงคล
ไอคอนสยามรุกกลยุทธ์ Destination Marketing ปั้นแลนด์มาร์กตรุษจีนโลก ชูทำเลโค้งน้ำท้องมังกรและ“เทพกวนอู” มหามงคล
ไอคอนสยามรุกกลยุทธ์ Destination Marketing ปั้นแลนด์มาร์กตรุษจีนโลก ชูทำเลโค้งน้ำท้องมังกรและ“เทพกวนอู” มหามงคล
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น