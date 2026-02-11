ไอคอนสยามรุกกลยุทธ์ Destination Marketing ปั้นแลนด์มาร์กตรุษจีนโลก ชูทำเลโค้งน้ำท้องมังกรและ“เทพกวนอู” มหามงคล ดึงศิลปินจีน “วังจั๋วเฉิง” พร้อมวง BUS ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย-จีน
กรุงเทพฯ (9 กุมภาพันธ์ 2569) – ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ Global Experiential Destination ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ซีพี แอ็กซ์ตร้า “แม็คโคร – โลตัส”, Alipay+ และ Tiger Balm ประกาศความพร้อมจัดมหาปรากฏการณ์ฉลองตรุษจีนปีมะเมียสุดยิ่งใหญ่ ให้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กตรุษจีนของโลก (Destination Marketing Strategy) จุดประกายการท่องเที่ยวแบบ “มงคลครบทุกมิติ” ชูจุดยุทธศาสตร์ “ทำเลท้องมังกร”พื้นที่มหามงคลบนโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามที่สุดของไทย โดยอัญเชิญ “เทพกวนอู” เพื่อสักการะบูชาสำหรับปีมะเมียที่ยิ่งใหญ่ ผนวกกิจกรรมบันเทิง ดึงศิลปินจีน “วังจั๋วเฉิง” พร้อมวง BUS because of you i shine นำทัพการแสดงเชิดสิงโตม้ามังกร พร้อมแวะชิม-ช็อป สตรีทฟู๊ด และสินค้าสำหรับการฉลองเทศกาลมากมาย มั่นใจยอดทราฟฟิกและการใช้จ่ายภายในไอคอนสยามเติบโตกว่า 10% ช่วยกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในไตรมาสแรกโดยงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ที่ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า “การจัดงาน ‘ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026’ ครั้งนี้ เป็นการใช้กลยุทธ์ Destination Marketing เพื่อตอกย้ำสถานะของไอคอนสยามในการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ครองใจนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเราตั้งเป้าให้ไอคอนสยามเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่าน มหาปรากฏการณ์มงคลที่ผสมผสานความศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์เข้ากับ Soft Power ระดับโลก เพื่อดึงดูดเม็ดเงินหมุนเวียนและกระตุ้นการใช้จ่ายจากทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวคุณภาพทั่วโลกบนทำเลท้องมังกรซึ่งเป็นจุดรับพลังที่ดีที่สุด โดยเรามั่นใจว่าการนำเสนอประสบการณ์ฉลองตรุษจีนที่ครบทุกมิติในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ชั้นนำ และผลักดันให้ GDP ภาคการท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงไตรมาสแรกของปีมะเมียนี้ค่ะ”
เพื่อตอกย้ำภาพรวมความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นางสุมาได้กล่าวต่อว่า “จากสถิติการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของภาคท่องเที่ยวไทย อ้างอิงข้อมูลจาก กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 1 ก.พ. 2569 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยสะสมสูงถึง 3,388,313 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายแล้วประมาณ 167,256 ล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าไทยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งถึง 417,999 คน ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและการใช้จ่ายภายในงานครั้งนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้”
สำหรับกลยุทธ์การสร้างแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ไอคอนสยามชูไฮไลต์ “ทำเลท้องมังกร”พื้นที่มหามงคลบนโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามที่สุดของไทย พร้อมอัญเชิญ “เทพเจ้ากวนอู 5 ปางมหามงคล” ซึ่งผ่านพิธีเบิกเนตรโดยทายาทสายเลือดแท้รุ่นที่ 64 ของเทพเจ้ากวนอูส่งตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาประดิษฐานให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้สักการะขอพรเพื่อเสริมมงคลชัยชนะและความสำเร็จ พร้อมเปิดประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัยกับ Interactive Blessing Pavilion ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของอาชามงคล 8 บุคลิก เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับสัมผัสประสบการณ์มงคลที่แตกต่างและน่าประทับใจ สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์แบบ Immersive Experience ตลอดจนความครบครันของเมนูอาหารมงคลระดับตำนาน – สตรีทฟู๊ดร้านด้ง และโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าที่พร้อมส่งมอบความมั่งมี ศรีสุข อย่างสมบูรณ์แบบ
นอกจากมิติด้านความเชื่อที่เป็นหัวใจหลักแล้ว ไอคอนสยามยังตอกย้ำสายสัมพันธ์ไทย-จีนผ่านพลังของ Soft Power และ Entertainment ระดับสากล ด้วยการแสดงม่านน้ำที่ออกแบบมาเพื่อสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกอย่าง The Miracle of Fountain “มนตราแห่งโค้งน้ำท้องมังกร” และโชว์เชิดม้ามังกรสุดอลังการ นำโดยศิลปิน T-POP ที่มาแรงที่สุดและมีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง “BUS because of you i shine” ร่วมด้วยเซอร์ไพรส์ครั้งสำคัญกับการปรากฏตัวครั้งแรกของนักแสดงจีนชื่อดัง “WANG ZHUO CHENG” (วังจั๋วเฉิง) ในฐานะผู้อัญเชิญพลังมงคล นำทัพเบิกชัยขบวน “หลงม่า” (Long-Ma) ม้าวิเศษแห่งตำนานจีนความยาวกว่า 32 เมตร เพื่อส่งมอบพลังแห่งความสำเร็จและความรุ่งเรืองตลอดปี การรวมตัวของแม่เหล็กระดับโลกบนโค้งน้ำมังกรในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้าง Traffic มหาศาล แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นดัชนีทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงตลอดปีมะเมีย
ร่วมสัมผัสที่สุดแห่งมหาปรากฏการณ์มงคลและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจไทยให้รุ่งโรจน์ริมโค้งน้ำเจ้าพระยาได้ในงาน “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026” ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร และไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM