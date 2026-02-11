“IRPC - KTB” ยกระดับการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนผ่าน ESG Platform

นางสาวทอแสง ไชยประวัติ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC และ นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย( KTB)ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการ ESG Data-Integrated FX Total Solutions ที่ผสานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับเครื่องมือทางการเงินบน ESG Platform ของ ไออาร์พีซี ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บ วิเคราะห์ จนถึงการเปิดเผยข้อมูล ช่วยให้ ไออาร์พีซี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก ESG Platform เข้าสู่การบริหารความเสี่ยงทางการเงินแบบเรียลไทม์ เพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์และจัดการความผันผวนของค่าเงิน
พร้อมทั้งใช้ข้อมูล ESG เป็นปัจจัยในการรับสิทธิประโยชน์ด้านต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน ความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ไออาร์พีซี ในการนำข้อมูล ESG มาใช้ขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ สร้างคุณค่าให้ธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน