งานประกาศรางวัล BIGO Bali Gala 2026 ร่วมยกย่องครีเอเตอร์ไทยชั้นนำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บีโก้ ไลฟ์ (Bigo Live) แพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมชั้นนำระดับโลก จัดงานประกาศรางวัล BIGO Bali Gala 2026 ประจำปี 2569 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นการรวมตัวของครีเอเตอร์ชั้นนำกว่า 200 คนจากทั่วภูมิภาค รวมไปถึงโฮสต์ชื่อดังจากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และตุรกี โดยงาน BIGO Bali Gala 2026 นี้ถือเป็นหนึ่งในการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแพลตฟอร์ม เพื่อยกย่องความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อสังคมในค่ำคืนที่น่าจดจำ

ตัวแทนจาก บีโก้ ไลฟ์ ประเทศไทย กล่าวว่า “บีโก้ ไลฟ์ เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์และผู้ชมได้สร้างความสัมพันธ์และส่งต่อพลังบวกให้แก่กันและกัน งาน BIGO Bali Gala 2026 ในครั้งนี้ถือเป็นงานเฉลิมฉลองให้กับความสามารถ ความเป็นเอกลักษณ์ และความจริงใจ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าคนธรรมดาก็สามารถเติบโตขึ้นเป็นครีเอเตอร์ขวัญใจผู้ชม และขยายการมีส่วนร่วมไปได้ทั้งในระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก”


“เรายังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมครีเอเตอร์และผู้ใช้งานของเราอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างโอกาสใหม่ ๆ และระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวา พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงตัวตน มีเสียง และได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง”

สำหรับงานประจำปีที่ทุกคนตั้งตารอครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม บีโก้ ไลฟ์ โดยมียอดผู้เข้าชมสูงสุดถึง 680,000 คน บรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยพลังและความตื่นเต้น โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าศิลปินดาวเด่นระดับโลกและดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ในโลกของครีเอเตอร์


งานกาล่าครั้งนี้ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติกว่า 280 คน เป็นครีเอเตอร์ชื่อดังและทรงอิทธิพลจากประเทศไทย 5 คน ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน นักออกแบบ ผู้สร้างภาพยนตร์ และนักนวัตกรรมดิจิทัล ต่างพร้อมใจร่วมกันเดินพรมแดงเปิดงานเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จอันโดเด่นในสาขาของตน

นอกเหนือจากกิจกรรมบนเวที แฟน ๆ และผู้ชมจากทั่วโลกยังได้ร่วมสนับสนุนครีเอเตอร์คนโปรดผ่านระบบ กล่องลงคะแนน (votebox) ของ บีโก้ ไลฟ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถโหวตให้กับครีเอเตอร์และแฟมิลี่ (Family) ที่ชื่นชอบได้โดยตรงผ่านแอป บีโก้ ไลฟ์ โดยครีเอเตอร์จากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลมาได้อย่างโดดเด่น รวมกว่า 5 รางวัล จากสาขาต่าง ๆ ดังนี้:


สรุปผู้ชนะรางวัล BIGO Bali Gala 2026 3 อันดับแรก และผู้ชนะจากประเทศไทย

• TH VJ GALAXY TOP 2, BIGO ID: Pukkardjade

• TH VJ DIAMOND TOP 1, BIGO ID: Be8.bi

• TH FAMILY GALAXY TOP 1, FAMILY: FULLMOON LIGHT

• TH FAMILY GALAXY TOP 3, FAMILY: TIGER

• TH AGENCY OF THE YEAR, AGENCY: FM AGENCY


นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ ดีเจ Moski Love พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงสุดตระการตากว่า 30 โชว์ จากครีเอเตอร์ชั้นนำ ที่พร้อมขึ้นเวทีมาเติมเต็มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองให้สนุกตลอดทั้งคืน ถ่ายทอดพลังและความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ผ่านการแสดง

งาน BIGO Bali Gala 2026 ไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประกาศรางวัลเท่านั้น แต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองที่น่าจดจำในพลังของการไลฟ์สตรีม ที่สามารถก้าวข้ามพรมแดน ขยายการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงคอมมูนิตี้จากทั่วโลกให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งกว่าเดิม


