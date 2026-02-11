xs
บาโนบากิ ตอกย้ำผู้นำ Medical Beauty เดินหน้า สู่ POP Culture สร้าง Movement นำเทรนด์วงการบิวตี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



บาโนบากิ (BANOBAGI) แบรนด์มาสก์หน้าจากประเทศเกาหลีเดินเกมแบรนด์ครั้งสำคัญ นำเทรนด์ขับเคลื่อน Medical Beauty สู่แบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างชัดเจน หลังสร้างกระแสความประทับใจผ่านการ Collaboration กับ Disney Collection และ Pop-up Event ภายในงาน Disney The Magical Stars 2026 @Central World ที่ผ่านมา สะท้อนทิศทางใหม่ของแบรนด์ที่ผสานความงามเข้ากับ POP Culture และไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว จากกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง บาโนบากิ เดินหน้าสร้าง Brand Movement ครั้งใหม่ ผ่านกิจกรรมพิเศษ “BANOBAGI The First Pad of Love with Billkin” ร่วมกับ บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล พรีเซนเตอร์ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน


ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและความประทับใจจากแฟนๆ และผู้บริโภค ไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัว Toner Pad แบบกระปุก 2 สูตร ที่พัฒนาจากเสียงเรียกร้องของผู้บริโภค หลังประสบความสำเร็จจากรูปแบบซองในช่วงกลางปี 2568 มีให้เลือก 2 สูตรเพื่องานผิวที่เลือกได้ในแต่ละสไตล์ คือ Jelly Pad ที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้น ให้ผิวดูฉ่ำใส ลดความหมองคล้ำ เผยผิวกระจ่างใสเป็นธรรมชาติ และ Gauze Pad รีเฟรชผิว เคลียร์ผิวให้สะอาด เรียบเนียน พร้อมควบคุมความมันสำหรับผิวเป็นสิว เพื่อตอบโจทย์การดูแลผิวในชีวิตประจำวันได้สะดวกและครบครันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บาโนบากิ ยังสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวแพ็กเกจดีไซน์พิเศษ Banobagi x Billkin ครั้งแรกกับภาพบิวกิ้นอยู่บนผลิตภัณฑ์บาโนบากิสุดเอ็กคลูซีฟ และยังเป็น Limited Edition เปิดขายครั้งแรกในงานอีเวนต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมกระจายสินค้าไปยัง Health & Beauty Store ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดความผูกพันระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มอบประสบการณ์มากกว่าการดูแลผิว พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่เข้าถึงง่าย ทันสมัย และใกล้ชิดผู้บริโภคในทุกโมเมนต์ของชีวิต


บาโนบากิ พัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบาโนบากิ ผู้นำด้านศัลยกรรมและความงามครบวงจรของเกาหลี ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท บียอนด์ บิวตี้ เทรด จำกัด (Beyond Beauty Trade) โดยยึดหัวใจสำคัญคือ “ความเข้าใจผิวคนไทยอย่างแท้จริง” ด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมแพทย์เกาหลี ตั้งแต่การร่วมวิจัยและพัฒนา การออกแบบสูตร การทดสอบกับผิวคนไทย ไปจนถึงกระบวนการผลิต ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ของประเทศเกาหลี 100%


ทุกๆ ก้าว และการเคลื่อนไหวของบาโนบากิ สะท้อนภาพลักษณ์ และจุดยืนของแบรนด์ Medical Beauty ที่รับฟัง ตื่นตัว เข้าถึง เข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง ไม่หยุดพัฒนาในทุกๆ ด้าน เฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สิ่งที่ดีที่สุดจากเรา และพร้อมที่จะก้าวสู่ แบรนด์ความงามจากโรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำของเกาหลี สู่การเป็น “แบรนด์ไลฟ์สไตล์ด้านความงามที่คนไทยนึกถึงในชีวิตประจำวัน” อย่างชัดเจน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือกิจกรรมได้ที่ FB: Banobagi Thailand – Cosmetic, X: Banobagi Thailand – Cosmetic, IG: banobagithailand หรือทาง TikTok: @banobagithailand












