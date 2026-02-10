ส่งใจเชียร์ สองสาวนักหมากล้อมตัวแทนประเทศไทย ชิงชัยเวทีใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ถึงเวลาที่เราชาวไทยมาร่วมผนึกกำลังส่งใจเชียร์นักกีฬาหมากล้อมตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุน 2 นักหมากล้อมหญิง ตัวแทนประเทศไทย จิราภา เกียรติกูลขจร แข่งขันรายการ The 24th World Students Go OZA Championship และ ภิญญาดา ศรอารา แข่งขันรายการ 2026 SENKO CUP World Amateur Women’s Go Championship ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น มาทำความรู้จักนักกีฬาทั้ง 2 คน และการเตรียมพร้อมสู้ศึกครั้งนี้
จิราภา เกียรติกูลขจร (เฟิร์น)
•แข่งขันเวที The 24th World Students Go OZA Championship วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2026
•ระดับฝีมือ 4 ดั้ง
•ผลงานที่ผ่านมา เหรียญทอง 3 เหรียญในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 และได้รับเลือกให้เป็นนักกีฬา MVP, เหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติไทย ครั้งที่ 50
จุดเริ่มต้นที่สนใจหมากล้อม
เริ่มจากคุณพ่อชอบดูแอนิเมชันฮิคารุเซียนโกะ แล้วอยากให้เฟิร์นเล่นบ้างเลยพาไปเรียนที่ชมรมหมากล้อม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เฟิร์นเล่นเป็นงานอดิเรกจนถึงช่วงมัธยมปลาย เริ่มหันมาฝึกซ้อมอย่างจริงจัง เพราะมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติ อยากแข่งขันในซีเกมส์และเอเชียนเกมส์ค่ะ ผลงานที่ภูมิใจที่สุดคือ 3 เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งประเทศไทย
ความรู้สึกในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน The 24th World Students Go OZA Championship
เฟิร์นรู้จักรายการนี้ตั้งแต่เรียนมัธยม พอรู้ว่าได้เป็นตัวแทน 1 ใน 16 คน รู้สึกเป็นเกียรติมาก เพราะรายการนี้ถือเป็นรายการใหญ่ของระดับมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เจอคู่แข่งต่างชาติ นับเป็นความท้าทายมากค่ะ
การเตรียมพร้อมสำหรับแข่งขัน
พยายามจัดสรรเวลาเพื่อซ้อมทุกวัน ระหว่างวันก็ฝึกทำโจทย์ในมือถือ สำหรับการแข่งขันที่จะถึงนี้มีวางรูปแบบการเล่นสำหรับการเปิดเกมและปิดเกมไว้ วางแผนไว้ว่าจะเล่นสไตล์ไหน ทางสมาคมฯ ซัปพอร์ตการจัดการต่าง ๆ ระหว่างเดินทางไปแข่งขัน เราก็โฟกัสที่กระดานหมากตรงหน้า ตอนนี้ก็พร้อมเต็มร้อยค่ะ
สิ่งที่ได้รับจากการเล่นหมากล้อม
ที่เห็นชัดก็เรื่องสมาธิ และการจัดการความผิดหวัง เฟิร์นคิดเสมอเวลาแพ้ว่า ถ้าไม่แพ้ เราก็ไม่เก่งขึ้น หมากล้อมยังช่วยเรื่องการเรียนด้วย ตอนนี้เฟิร์นเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ความชอบเรื่องคำนวณน่าจะได้อิทธิพลจากการเล่นหมากล้อม ที่เราต้องคำนวณแต้มเพื่อดูผลแพ้ชนะ และสุดท้าย ได้มิตรภาพที่ดีมากค่ะ
• ภิญญาดา ศรอารา (ไอโกะ)
• แข่งขันเวที 2026 SENKO CUP World Amateur Women’s Go Championship วันที่ 12-14 มีนาคม 2026
• ระดับฝีมือ 4 ดั้ง
• ผลงานที่ผ่านมา: สมาชิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2023
แชมป์หมากล้อมหญิงชิงแชมป์ประเทศไทย 6 สมัย
จุดเริ่มต้นที่สนใจหมากล้อม
เริ่มจากคุณพ่อแนะนำให้ลองไปเรียนที่โกะเฮ้าส์ จังหวัดนครราชสีมา ตอนอายุ 8-9 ปี รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างทำได้ดี ยิ่งแข่งแล้วได้รางวัลก็ยิ่งเป็นแรงจูงใจให้อยากเล่นต่อไป และพอรู้ว่าใช้ความสามารถกีฬาหมากล้อมยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ ทำให้มีเป้าหมายกับเส้นทางนี้ค่ะ
ไอโกะใช้ความสามารถการเล่นหมากล้อมเข้ามหาวิทยาลัยด้วย
ใช่ค่ะ ตอนนี้หนูเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนูใช้พอร์ตการเป็นนักกีฬาหมากล้อมเข้าคัดเลือกค่ะ และได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้วยการเป็นทีมชาติไปแข่งเอเชียนเกมส์ ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน
ความรู้สึกในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน 2026 SENKO CUP World Amateur Women’s Go Championship
ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เป็นตัวแทน เพราะมีเด็กรุ่นใหม่ทำผลงานดีเยอะ แต่พอได้รับคัดเลือกก็ดีใจ การแข่งครั้งนี้มีคู่แข่งที่จับตามองเป็นพิเศษคือ นักหมากล้อมหญิงชาวเวียดนาม ระดับ 6 ดั้ง เป็นคู่แข่งที่น่ากลัว ทั้งนี้ก็จะเล่นให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด
สไตล์การเล่นของไอโกะ
ค่อนข้างจะเล่นบาลานซ์ เก็บบ้านให้มากที่สุด มองภาพรวมของเกม และมีสมาธิจดจ่อ
ความน่าสนใจของกีฬาหมากล้อม
ทุกกระดานแตกต่างกันหมด รู้สึกแปลกใหม่ทุกครั้งที่ได้เล่น ส่วนตัวชอบความไม่แน่นอนของหมากล้อม คนฝีมือต่ำกว่าสามารถพลิกชนะคนฝีมือสูงกว่าได้ นอกจากนั้น ประโยชน์ของหมากล้อมที่เห็นได้ชัดคือการฝึกสมาธิ ฝึกวางแผน หนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคิดเป็นระบบ ซึ่งได้อิทธิพลจากการเล่นหมากล้อม ผู้ปกครองรุ่นใหม่ก็เล็งเห็นประโยชน์จุดนี้ และเห็นไปไกลถึงการที่สามารถนำทักษะหมากล้อมเป็นคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ด้วย จึงมีเด็ก ๆ เข้ามาเล่นกันเยอะขึ้น ต้องขอขอบคุณสมาคมหมากล้อมฯ ที่ซัปพอร์ตคนรักหมากล้อมมาโดยตลอด มีจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการไปแข่งขันต่างประเทศ ช่วยเปิดพื้นที่ให้นักหมากล้อมได้มีเวทีพัฒนาฝีมือ และได้รับมิตรภาพดี ๆ จากการแข่งขันค่ะ
ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาหมากล้อมทั้ง 2 คน คว้าชัยชนะได้สำเร็จ