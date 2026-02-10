IRPC รับโล่“องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปี 2568

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปี 2568 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
IRPC เป็นองค์กรภาคเอกชนเพียงแห่งเดียวในจังหวัดระยอง ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน