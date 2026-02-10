อมตะเซ็นขายที่นิคมฯให้ธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์

นายสัทธา วนลาภพัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับนายเฟรเดอริก เดอโวส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอชเอ แอสเซท โค 1 จำกัด บริษัทย่อยในประเทศไทยของแพลตฟอร์ม Digital Decarbonization Solutions Platform (DDSP) เพื่อพัฒนาโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง มีกำลังการผลิตรวม 300 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าเปิดให้บริการในช่วงครึ่งแรกของปี 2570
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายการลงทุนของ DDSP ในภูมิภาคเอเชียต่อเนื่องจากโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ในไต้หวันและมาเลเซีย สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ในอมตะซิตี้ ระยอง จะช่วยเสริมศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมอมตะในฐานะจุดหมายปลายทางการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ด้วยความพร้อมด้านพลังงาน ระบบสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐานระดับอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตในระยะยาว สอดรับกับนโยบายของประเทศไทย เพื่อผลักดันสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน