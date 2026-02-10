“บูสต์ผิวกายดูโกลว์ ฉ่ำเกินหน้า” ไปกับแพนเค้ก และ White Spa SUMMER UV3 Brightening Lotion เผยความลับผิวกระจ่างใสสู้แดดอย่างมั่นใจ

ในวันที่แสงแดดกลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวหมองคล้ำ แห้งกร้าน และเกิดจุดด่างดำโดยไม่รู้ตัว การดูแลผิวจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความชุ่มชื้นอีกต่อไป แต่ต้องเริ่มจาก “การฟื้นบำรุง + ปกป้อง” ควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ชวนสาว ๆ มา ปลดล็อกออร่าผิวใส เปล่งประกาย ไปพร้อมกับคุณแพนเค้ก เขมนิจ พรีเซนเตอร์สาวผิวสวยสุขภาพดี กับไอเท็มบำรุงผิวที่ตอบโจทย์ซัมเมอร์เมืองไทยโดยเฉพาะ White Spa SUMMER UV3 Brightening Lotion โลชั่นบำรุงผิวที่ออกแบบมาเพื่อดูแล “ผิวคล้ำเสียจากแสงแดด” อย่างตรงจุด เข้าใจปัญหาผิวคล้ำเสียจากแดด…ก่อนผิวจะฟื้นยาก
รังสี UV เป็นสาเหตุสำคัญที่กระตุ้นการสร้างเม็ดสีเมลานิน ทำให้ผิวหมองคล้ำ สีผิวไม่สม่ำเสมอ และเกิดจุดด่างดำสะสม ยิ่งเผชิญแดดเป็นประจำโดยไม่มีการดูแลที่ถูกต้อง ผิวจะยิ่งสูญเสียความชุ่มชื้นและดูโทรมเร็วกว่าปกติ White Spa จึงพัฒนาแนวคิด WHITENING x5 ผสาน 5 พลังสารไวท์เทนนิ่งที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว เพื่อฟื้นฟูผิวหมองคล้ำจากแดดให้กลับมากระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
WHITENING x5 พลังบำรุงผิวกระจ่างใสแบบครบมิติ ประกอบด้วย Alpha-Arbutin ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส จุดด่างดำแลดูลดเลือนลง Tranexamic Acid ลดความหมองคล้ำสะสมจากการเผชิญแสงแดด Licorice Extract ปลอบประโลมผิว ให้ผิวดูสุขภาพดี Mahad Wood Extract อุดมด้วย Oxyresveratrol ช่วยให้ผิวดูเปล่งปลั่ง เรียบเนียน และ PHA ผลัดผิวอย่างอ่อนโยน พร้อมเติมความชุ่มชื้นให้ผิว ด้วยพลังจาก “อัญมณีแห่งผลไม้” อย่างทับทิม (Pomegranate Extract) ซึ่งเป็นสารสกัดหลักที่อยู่ใน White Spa SUMMER ซึ่งทับทิม คือผลไม้โบราณที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น อัญมณีแห่งผลไม้ อุดมด้วย Vitamin C, Tannin และ Punicalagin ซึ่งมีคุณสมบัติช่วย ปกป้องผิวจากการเผชิญแสงแดดให้ผิวรู้สึกกระชับ แลดูอ่อนเยาว์ เผยผิวเปล่งปลั่ง ดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
นอกจากการบำรุงฟื้นฟูผิว โลชั่นสูตรนี้ยังผสาน สารกันแดด 3 ชนิด (Triple UV Filter) ช่วยปกป้องผิวจากการเผชิญแสงแดดในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมการปลอบประโลมผิวด้วย Cucumber Extract สารสกัดจากแตงกวา ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น และรู้สึกสบายผิวแม้ต้องเจอแดดจัดด้วยคุณสมบัติที่ช่วยทั้งฟื้นบำรุง ผลัดผิวอย่างอ่อนโยน เติมความชุ่มชื้น และปกป้องผิวจากแสงแดดในขั้นตอนเดียว
เพราะผิวสวย ไม่ได้เกิดจากการหลบแดดแต่เกิดจากการ "ดูแลผิวให้พร้อมสู้แดด"