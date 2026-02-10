Simplus ประกาศจัดงาน “Simplus x PP KRIT Brand Event” มอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ ‘Live Young, Live Beautiful’ แบบใกล้ชิด

กรุงเทพฯ – Simplus แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ประกาศเตรียมจัดงาน “Simplus x PP KRIT Brand Event” ภายใต้แนวคิด “Live Young, Live Beautiful” นำเสนอประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ผ่านกิจกรรมแบบลงมือทำจริง ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ Simplus ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านคุณภาพสินค้าและการดูแลลูกค้า ด้วยการมอบการรับประกันมาตรฐาน 1 ปี พร้อมอัปเดตข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรม Simplus Club ซึ่งมอบสิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ
ในปี 2026 นี้ Simplus Club ได้มอบสิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันให้ลูกค้าเพิ่มเติม เพื่อครอบคลุมให้ลูกค้าอุ่นใจมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ไดร์เป่าผมความเร็วสูงของ Simplus จะได้รับการรับประกันรวมเป็น 12 + 6 เดือน ขณะที่ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่อื่นที่ร่วมรายการจะได้รับการขยายการรับประกันเป็น 12 + 3 เดือน เพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายและไร้กังวล (สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์)
สำหรับงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โซน Food Walk ศูนย์การค้าเมกาบางนา ภายในงานผู้เข้าร่วมสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ โซนทดลองผลิตภัณฑ์ กิจกรรมพิเศษ และโปรโมชั่นเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่ออีเวนต์นี้โดยเฉพาะ
นอกจากนี้ แบรนด์แอมบาสเดอร์ “พีพี กฤษฏ์” จะเข้าร่วมงานด้วยตนเอง พบปะแฟน ๆ อย่างใกล้ชิดบนเวที และร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดเตรียมไว้เฉพาะผู้เข้าร่วมงาน
Simplus มุ่งถ่ายทอดภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะแบรนด์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับดีไซน์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์สมัยใหม่
งานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการสื่อสารแบรนด์อย่างเป็นรูปธรรมของ Simplus ในประเทศไทย
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “Simplus x PP KRIT Brand Event” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โซน Food Walk ศูนย์การค้าเมกาบางนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
Facebook: https://www.facebook.com/SimplusTH
Instagram: https://www.instagram.com/simplusappliance/