ปตท.สผ. FIDโครงการมาเลเซีย เอสเค405บี

ปตท.สผ. ประกาศตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ในโครงการมาเลเซีย เอสเค 405 บี เริ่มการพัฒนาโครงการสำรวจที่มีการค้นพบปิโตรเลียมแล้วในประเทศมาเลเซีย เสริมสร้างการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี ซาราวัก ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในมาเลเซีย ได้ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) เพื่อพัฒนาแหล่งซีรุง และแหล่งเชนด้า ในโครงการมาเลเซีย เอสเค 405 บี นอกชายฝั่งประเทศมาเลเซีย นับเป็นโครงการแรกซึ่ง ปตท.สผ. เริ่มการพัฒนาหลังจากที่ได้สำรวจพบแหล่งปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย (Malaysia Greenfield Project) โดยมีแผนจะก่อสร้างแท่นผลิตกลาง (Central processing platform) จำนวน 1 แท่น และแท่นหลุมผลิต (Wellhead platform) จำนวน 1 แท่น และคาดว่าจะเริ่มผลิตน้ำมันดิบได้ในปี 2571 ด้วยอัตราการผลิตประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน
การพัฒนาโครงการมาเลเซีย เอสเค 405 บี ได้รับการออกแบบให้ไม่มีการเผาก๊าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม (Zero Routine Flare) รวมทั้ง ยังนำระบบควบคุมการปฏิบัติการนอกชายฝั่งจากระยะไกลเข้ามาใช้ สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
“หลังจากที่ ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการค้นพบปิโตรเลียมหลายแหล่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัท แหล่งซีรุงและแหล่งเชนด้าจะเป็นแหล่งปิโตรเลียมแรกที่ ปตท.สผ. ผลักดันเข้าสู่ระยะพัฒนา และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอื่น ๆ ในมาเลเซียต่อไป ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ รองรับการเติบโตในระยะยาว พร้อมทั้งการสนับสนุนภาคพลังงานของประเทศมาเลเซีย โดยในการดำเนินงาน ปตท.สผ. ได้ให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย” นายมนตรี กล่าว
ทั้งนี้ บริษัท พีทีทีอีพี ซาราวัก ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการมาเลเซีย เอสเค 405 บี ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49.5 บริษัท ปิโตรนาส ชาริกาลี จำกัด ร้อยละ 25 และบริษัท มิตซุย เอนเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 25.5 ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีการลงทุนกว่า 10 โครงการ ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู่ในระยะการผลิต การพัฒนา และการสำรวจ