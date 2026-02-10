"ซิโน-ไทย" แจงหลังคาโดมศูนย์ฝึกอบรม กฟน. ยุบตัว เหตุพายุลมแรง เร่งดูแลคนเจ็บ

กิจการร่วมค้า ST-TC ชี้แจงกรณีเหตุโครงหลังคาโครงการ MEA Training Center ยุบตัวจากพายุลมแรง ยืนยันเร่งดูแลผู้บาดเจ็บและตรวจสอบสาเหตุตามหลักวิศวกรรม
นายจารุณัฐ จิรรัตน์สถิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามกิจการร่วมค้า ST-TC ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด ในฐานะผู้รับจ้างโครงการ MEA Training Center อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีมูลค่างานทั้งสิ้นประมาณ 1,185 ล้านบาท ประกอบไปด้วยอาคารทั้งสิ้น 7 อาคาร เปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุโครงหลังคายุบตัวที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. เมื่อวันที่ 9 ก.พ.69 ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีลมพายุหมุนกรรโชคแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในพื้นที่ ต.บางเสาธง อ.บางพลี ส่งผลให้โครงหลังคาเหล็กของลานฝึกสายอากาศ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 อาคารของโครงการ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เกิดการยุบตัวลง
ทันทีที่เกิดเหตุ กิจการร่วมค้าฯ ได้เร่งนำผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 4 ราย ส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยล่าสุดมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ที่อาการปลอดภัยและสามารถกลับบ้านได้แล้ว ส่วนอีก 2 รายคาดว่าจะสามารถกลับได้ในวันนี้(10 ก.พ.) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะให้การดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุด
นอกจากนี้จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการฯ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไม่พบผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายแต่อย่างใด และเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างของการไฟฟ้านครหลวง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนและชุมชนโดยรอบ
ในด้านมาตรฐานการก่อสร้าง นายจารุณัฐ ยืนยันว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามแบบก่อสร้างและหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้ว่าจ้างร่วมตรวจสอบงานโดยตลอด
สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีมูลค่าโครงสร้างประมาณ 15 ล้านบาทนั้น ทางบริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยการก่อสร้างไว้รองรับแล้ว และจะดำเนินการสร้างอาคารใหม่ทดแทนให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา หลังจากนี้จะร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาสาเหตุที่ชัดเจนอย่างละเอียด และยินดีให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป