สายสีแดง จับมือเขตจตุจักร จัดจดทะเบียนสมรสลอยฟ้า วันแห่งความรัก 14 ก.พ.นี้

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ร่วมกับ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมสุดพิเศษ จดทะเบียนสมรสลอยฟ้า ครั้งที่ 2 “Love in the Sky 2026” บนขบวนรถไฟฟ้า เฉลิมฉลองวันแห่งความรัก
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า ในเทศกาลวันแห่งความรักปีนี้ บริษัทฯ บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรม “Love in the Sky 2026” จดทะเบียนสมรสบนขบวนรถไฟฟ้าเป็นครั้งที่ 2 ของโลก โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2025 ซึ่งมีคู่รักให้ความสนใจเข้าร่วมจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ได้ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสในการใช้ขบวนรถไฟฟ้าเป็นพื้นที่สำหรับคู่รักทุกเพศทุกวัยได้แสดงออกถึงความรักอย่างเท่าเทียม สะท้อนถึงค่านิยมในสังคมที่ยอมรับและเคารพในสิทธิของทุกคน และคู่รักยังได้แลกเปลี่ยนคำมั่นสัญญาในบรรยากาศสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร
นอกจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นพิธีจดทะเบียนสมรสแล้ว รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จะนำพาคู่รักทุกคู่เดินทางไปชมทัศนียภาพอันสวยงามผ่านทิวทัศน์ของชานเมืองกรุงเทพมหานคร และได้ร่วมบันทึกภาพแบบ Unseen โดยช่างภาพมืออาชีพ บริเวณชั้นดาดฟ้าของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ก่อนใครในประเทศ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับให้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคต
ท้้งนี้ คู่รักทุกคู่จะได้ร่วมกิจกรรมสอยดาวภายในขบวนรถไฟฟ้าเพื่อลุ้นรับรางวัล ทองคำ , เครื่องใช้ไฟฟ้า และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิงมากมาย อาทิ Mini Concert จาก ตุ๊กตา The Voice พบปะพูดคุยกัยคู่รักดารา เจ้าบ่าวป้ายแดง แอนด์ดรูว์ โคนินทร์ ดีเจสอง ซินแสโต๋ รวมถึงภายในงานยังมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม แบบจัดเต็ม โดยการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงพลังแห่งความรักและการเคารพในความหลากหลายของมนุษย์ โดยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ขอเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงจิตใจและความรักที่บริสุทธิ์ ในบรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร
บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการเดินรถ และซ่อมบำรุง รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร ตลอดจนสร้างวันแห่งความประทับใจ พร้อมมอบรอยยิ้มให้แก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ