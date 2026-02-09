รถไฟสีแดง Missing Link ศึกษา EIA เพิ่มปมขยับ”สถานีราชวิถี เป็น รามาธิบดี” เผยมีโครงสร้างร่วม”ไฮสปีด” 3.5 กม.สัญญาผูกรอซี.พี.ก่อสร้าง

รฟท.เร่ง ทบทวน EIA สายสีแดง Missing Link “บางซื่อ-หัวหมาก,บางซื่อ-หัวลำโพง เหตุย้ายสถานีราชวิถีเป็นสถานีรามาธิบดี และเตรียมจ้างทบทวนอัปเดตตลอดสาย 25.9 กม.ให้จบในปี 69 ก่อนชงครม. เผยมีโครงสร้างร่วมไฮสปีด 3 สนามบิน 3.5 กม.สัญญาผูก ต้องรอซี.พี.ก่อสร้าง
วันที่ 9 ก.พ.69 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางชื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง (Missing Link) : กรณีการย้ายสถานีราชวิถี เพื่อให้สถานีเชื่อมต่อกับอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีได้โดยตรง สร้างความสะดวกต่อผู้ใช้บริการโรงพยาบาล โดยมีนายวิทัญญู นาควงษ์ วิศวกรอำนวยการศูนย์บริหารโครงการพิเศษ 1 รฟท. เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้แทนหน่วยราชการ (ส่วนกลาง) หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน เข้าร่วม
โครงการรถไฟสายสีแดงอ่อน ช่วงบางชื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง : กรณีการย้ายสถานีราชวิถี ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยให้รฟท. กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประชุมร่วมกันพิจารณาการขอนุมัติปรับรูปแบบโครงการฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และมีมติให้ รฟท.พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมกา (บอร์ด) รฟท. เมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 มีมติเห็นชอบให้ รฟท.ปรับรายละเอียดของโครงการฯโดยดำเนินการปรับย้ายตำแหน่งสถานีราชวิถี จากเดิมบริเวณด้านทิศเหนือของแยกอุภัยเจษฎุทิศ มายังตำแหน่งใหม่บริเวณด้านทิศใต้ของแยกอุภัยเจษฎุทิศ และปรับชื่อสถานีจากเดิม "สถานีราชวิถี" เป็นสถานีรามาธิบดี" ส่วนรายละเอียดอื่นที่มีได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ยึดถือตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
นายอรรถพล เก่าประเสริฐ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง รฟท. กล่าวว่า รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการฯ ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้วแต่เนื่องจาก มีการปรับรายละเอียดของโครงการฯ กรณีย้ายตำแหน่งสถานีราชวิถี มีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อเสนอ สผ. พิจารณาตามลำดับต่อไป
รฟท.ประสานกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการปรับตำแหน่งสถานีราชวิถี ซึ่งขยับไปอีกประมาณ 100-200 เมตร เพื่อให้ประชาชนใช้บริการได้สะดวกมากขึ้น รวมถึงออกแบบให้มีทางเชื่อมเข้าสู่อาคารโรงพยาบาลได้โดยตรง ซึ่งปรับตำแหน่งสถานดำเนินการในพื้นที่เขตทางรถไฟ ไม่มีการเวนคืน ส่วนการก่อสร้างจะใช้เทคนิคการก่อสร้างลดด้านเสียง ลดแรงสั่นสะเทือน ทั้งผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อม โดยพื้นที่ศึกษาด้าน EIA ระยะ 500 เมตร ครอบคลุม 2 เขต (ดุสิต ราชเทวี) ซึ่งมีชุมชน สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่สำคัญ จำนวนมาก
“ ในรายงาน EIA จะมีการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ขณะที่จะนำผลกระทบและเหตุที่เกิดจากก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ที่มีการทำในลักษณะเดียวกันมากำหนดมาตรการเพิ่มเติม จะมีการกำกับดูแล ขั้นตอนการก่อสร้างและคุณภาพอย่างเคร่งรัด โดยจะมีการประชุมรับฟังความเห็นเพื่อสรุปมาตรการ EIA ในช่วงเดือนเม.ย. 2569 “
@โครงสร้างร่วม”ไฮสปีด 3 สนามบิน” 3.5 กม.”ยมราช-สามเสน” เงื่อนไขให้ซี.พี.ก่อสร้าง
สำหรับสถานีนั้น มีการออกแบบตามมาตรฐานสามารถกันแดดกันฝนได้ สถานีเปิดโล่ง ไม่ต้องใช้ระบบปรับอากาศ ตัวสถานียกสูงจากพื้นดิน 1.10 เมตร ส่วนทางวิ่งเป็นโครงสร้างใต้ดิน 2 ชั้น ชั้นบนมี 2 ทาง ใช้เป็นทางวิ่ง สีแดงเข้ม ช่วง บางซื่อ-หัวลำโพง ชั้นล่างมี 2 ทาง ใช้เป็นทางวิ่ง ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก ก่อสร้างเป็นแบบอุโมงค์เปิด (Open Trench) หรือคลองแห้ง
การก่อสร้าง รถไฟสายสีแดง Missing Link ระยะทาง 25.90 กม.รูปแบบที่ผสมผสานกับทางรถไฟระดับดิน ใต้ดิน และยกระดับ โดยเส้นทางช่วง สถานียมราช-สถานีสามเสน ระยะทางประมาณ 3.5 กม. มีพื้นที่ก่อสร้างจำกัด ทางวิ่งสายสีแดง จะทำเป็นคลองแห้ง และมีพื้นที่ด้านข้าง เป็นทางวิ่งของ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ( Airport Link Express) จากสุวรรณภูมิ-พญาไท-ดอนเมือง ที่จะใช้ผนังใต้ดินร่วมกัน โดยมีความลึกของกำแพงใต้ดินประมาณ 16-24 เมตร ซึ่งตามเงื่อนไขจะให้ทางไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินเป็นผู้ก่อสร้างเช่นเดียวกับ โครงสร้างร่วม ช่วงทับซ้อน รถไฟไทย-จีน สัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง โดยทั้ง 2 จุดต้องรอการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯของกลุ่มซี.พี.
“ในส่วนของรถไฟสายสีแดง Missing Link 25.90 กม จะแบ่งงานโยธาออกเป็น 2 สัญญา คือ สัญญาช่วง บางซื่อ-หัวลำโพง และสัญญา ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก โดยจะประเมินเนื้องานส่วนของงานโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างร่วมตัดให้ทาง ซี.พี.ก่อสร้างต่อไป”
@ศึกษาทบทวน อัปเดต สีแดง Missing Link ตลอดสายจบปี 69
นายอรรถพล กล่าวว่า ในส่วนของโครงการรถไฟสายสีแดง (Missing Link) ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสีแดงเข้ม ช่วง บางซื่อ-หัวลำโพง ตลอดสาย ระยะทาง 25.90 กม. รฟท.จะมีการศึกษาทบทวนโครงการในส่วนของตัวเลขความคุ้มค่า ต่างๆ ทั้ง ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับต้นทุนค่าก่อสร้างมีการปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากการศึกษาเดิมทำไว้นานแล้ว ตั้งแต่ปี 2555 และครม.อนุมัติเมื่อปี 2559 โดยรฟท.มีแผนจะจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ ดำเนินการทบทวนฯ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2569 จากนั้นจะนำเสนอครม.อนุมัติได้ในปี 2570 โดยรฟท.วางแผนว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2571 ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน เปิดให้บริการปี 2574-2575
โดยตลอดเส้นทาง สายสีแดง Missing Link ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และ ช่วง บางซื่อ-หัวลำโพง จะก่อสร้างบนพื้นที่รฟท.ซี่งมีเขตทางประมาณ 40 เมตร โดยพบว่า มีผู้บุกรุกประมาณ 500 หลังคาเรือนที่จะต้องเจรจาให้รื้อย้ายออกไป โดยจะช่วยเหลือโดยการหาพื้นที่อื่นให้เช่าอยู่แทน และจะมีการเวนคืนที่ดินเอกชนประมาณ 78 ตารางวา บริเวณจุดตัดพญาไทเพื่อทำทางเบี่ยงแนวเลี่ยงตอม่อทางด่วน
รายงานข่าวแจ้งว่า บอร์ดรฟท.เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2567 เห็นชอบปรับกรอบวงเงิน โครงการระบบรถไฟสายสีแดง (Missing Link) ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และ ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง ระยะทาง 25.9 กม. จาก 44,157.76 ล้านบาท เป็น 44,573.85 ล้านบาท หรือปรับขึ้น 416.09 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งสถานีราชวิถี เป็นสถานีรามาธิบดี โดยมีค่างานโยธาเพิ่มจากเดิม 24,189.89 ล้านบาท เป็น 35,026.59 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 10,836.7 ล้านบาท) แต่มีการตัดค่าขบวนรถไฟฟ้า 15 ขบวน (ขบวนละ 6 ตู้ รวม 90 ตู้ วงเงินประมาณ 9,206.28 ล้านบาท) ออก โดยให้เอกชนร่วมลงทุนจัดซื้อ ตามผลการศึกษาร่วมทุน (PPP) สายสีแดง