MEA ลงพื้นที่คุมเข้มระบบไฟฟ้าเลือกตั้ง 69 ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 500 นาย สแตนบายตลอดจนเสร็จสิ้นนับคะแนน

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเต็มกำลังในวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 จัดชุดเฉพาะกิจกว่า 500 นาย กระจายตัวดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าครอบคลุม 49 เขตเลือกตั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนภารกิจระดับชาติให้ราบรื่นไร้อุปสรรค
เมื่อ 8 ก.พ.69 MEA ยกระดับการทำงานสู่ขั้นสูงสุด โดยมีการระดมทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 นาย ลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ จุดยุทธศาสตร์สำคัญ (Critical Points) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งครอบคลุมเขตเลือกตั้งทั้ง 49 เขต และหน่วยเลือกตั้งรวมกว่า 9,889 หน่วย เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการลงคะแนนและการนับคะแนนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จริงแล้ว MEA ยังได้เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการข้อมูลและสั่งการแบบเรียลไทม์ โดยมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง (Redundancy System) และเตรียมรถกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำการในสถานที่สำคัญยุทธศาสตร์ เช่น ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า), ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงจุดรายงานผลคะแนนทั่วพื้นที่
MEA ให้ความสำคัญสูงสุดต่อเสถียรภาพทางพลังงานในวันนี้ โดยชุดปฏิบัติการได้ประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่เลือกตั้ง พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันที เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและความโปร่งใสในการรายงานผลคะแนน ให้สมกับความไว้วางใจของประชาชนในภารกิจสำคัญครั้งนี้