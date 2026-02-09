ผู้ว่าการ MEA ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าฯ กกต. นนทบุรี

ผู้ว่าการ MEA ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าฯ พร้อมผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลงพื้นที่จุดประสานงานนับคะแนน กกต. นนทบุรี
นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ” ณ อาคารวัฒนวิภาส MEA สำนักงานใหญ่ คลองเตย เพื่อติดตามความพร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยเน้นย้ำความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสูงสุด ไม่เพียงเฉพาะในช่วงเวลาการลงคะแนน แต่ต้องครอบคลุมต่อเนื่องไปถึงช่วงการปิดหีบเพื่อเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนและรายงานผลอย่างเป็นทางการ
ในขณะเดียวกัน นายสมบัติ หล้าพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงาน MEA เขตนนทบุรี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบไฟสำรอง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์รวมการรายงานผลคะแนนสำคัญของจังหวัด โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการกำชับและตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าสำรอง (Redundancy System) รวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ เพื่อให้เป็นหลักประกันความมั่นคงทางพลังงาน ให้กระบวนการนับคะแนนและการรายงานผลดำเนินไปได้อย่างไร้รอยต่อและโปร่งใส
สำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ MEA ได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 นาย ประจำจุดเฝ้าระวัง (Critical Points) ครอบคลุมเขตเลือกตั้ง 49 เขต และหน่วยเลือกตั้งรวม 9,889 หน่วย โดยมีการเตรียมแผนฉุกเฉินและระบบสำรองไฟฟ้าในสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และสำนักงาน กกต. จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนให้การเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด