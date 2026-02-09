7-Eleven เชื่อมโลกช้อปปิ้ง! เปิดตัว ALL member x OPEN POINT สะสมคะแนน ข้ามพรมแดนไทย-ไต้หวัน ได้แล้ว

การท่องเที่ยวถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก "ไต้หวัน" ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากสถิติปี 2568 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่านักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางเข้าไทยสูงถึง 987,633 คน และยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 2569 เพื่อเป็นการตอบรับเทรนด์การเดินทางที่คึกคักและยกระดับประสบการณ์การใช้จ่ายแบบไร้พรมแดน
7-Eleven ประเทศไทย จึงประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญระดับนานาชาติระหว่าง ALL member และ OPEN POINT โปรแกรมสะสมคะแนนยอดนิยมจากไต้หวัน เพื่อมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้กับนักท่องเที่ยวทั้งสองสัญชาติ โดยเริ่มสะสมได้แล้ววันนี้
ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะสมคะแนนเท่านั้น แต่คือการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ 'เชื่อมโลกการใช้จ่าย' ของนักท่องเที่ยวเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ผ่านนวัตกรรมดิจิทัลที่ทำให้ทุกการเข้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่คุ้มค่าและสะดวกสบาย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยที่คึกคักขึ้น ทั้งในกลุ่มชาวไทยที่นิยมไปท่องเที่ยวไต้หวัน และชาวไต้หวันที่มองไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลัก
วิธีร่วมรายการสะสมคะแนน ALL member และ OPEN POINT สำหรับสมาชิก ALL member ที่เดินทางไปประเทศไต้หวัน
• เพียงแสดง Barcode ALL member บนแอป 7App (เลือกประเทศไต้หวัน) ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
• แคชเชียร์สแกนเพื่อสะสมคะแนน โดยลูกค้าจะได้รับ OPEN POINT ก่อน และระบบจะโอนเป็น ALL points ภายใน 30 วันของเดือนถัดไป หลังการซื้อ สามารถตรวจสอบยอดคะแนนได้ผ่านแอป 7App
สำหรับลูกค้าชาวไต้หวันที่เดินทางมาประเทศไทย
• แสดง Barcode จากแอป OPENPOINT ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาในประเทศไทย
• ระบบจะโอนกลับเป็น OPEN POINTภายใน 30 วันของเดือนถัดไป หลังการซื้อ
แคมเปญ ALL member x OPEN POINTจึงไม่เพียงมอบสิทธิประโยชน์ด้านการสะสมแต้มให้แก่สมาชิกเท่านั้น แต่คือการนำนวัตกรรมมาทำให้ชีวิตนักเดินทางง่ายและคุ้มค่าขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยกระตุ้นยอดจับจ่ายในประเทศให้คึกคัก แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน