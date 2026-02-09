GGCปี68ขาดทุนพุ่งขึ้น 158%อยู่ที่683.84ล.

GGC เผยผลประกอบการปี68 มีรายได้จากการขาย 19,909 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น5%แต่ขาดทุนสุทธิ 683.84ล้านบาทเพิ่มขึ้น158%จากปีก่อน สาเหตุในช่วงไตรมาส 3/68 บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษจำนวน 231 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายเมทิลเอสเทอร์ปรับลดลงจากสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลที่ภาครัฐปรับลดลงจาก B7 ในปีก่อนมาอยู่ที่ B5
นายเต็มวิทย์ เจติยานุวัตร ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานการเงินและการบัญชี บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ GGC เปิดเผยว่า ผลประกอบของบริษัทในปี2568 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งหมด 19,909 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น5% บริษัทฯ มี Adjusted EBITDA จำนวน 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น26%จากปีที่ผ่านมาในช่วงไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษจำนวน 231 ล้านบาท โดยเป็นการพิจารณาตามหลักการบัญชีในการปรับลดการบันทึกมูลค่ายุติธรรรมของที่ดินที่ถูกนำมาจำนอง ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิรวม 683.84ล้านบาท เพิ่มขึ้น158%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 264.93ล้านบาท
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งหมด 4,695 ล้านบาท ปรับตัวลดลง14%จากไตรมาส 4/2567 และมี Adjusted EBITDA จำนวน 132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น31%จากไตรมาส 4/2567 โดยในโตรมาส 4/2568 นี้ บริษัทฯ มีการรับรู้ Stock Loss & NRVจำนวน 20 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ฯ มี EBITDA จำนวน 112 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 75 ล้านบาท ปรับลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน 50%
สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ในปี 2568 บริษัทฯ มีปริมาณการขายเมทิลเอสเทอร์ปรับตัวลดลง 12%เมื่อเทียบกับปีก่อน จากสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลที่ภาครัฐปรับลดลงจาก B7 ในปีก่อนมาอยู่ที่ B5 ตลอดทั้งปี ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ ความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมถึงสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ทางภาครัฐได้ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ โครงการคนละครึ่งพลัส โครงการเที่ยวดีมีคืน รวมถึงมาตรการตรึงราคาและลดราคาขายปลีกน้ำมันไบโอดีเซลผ่านการใช้กลไกของกองทุนน้ำมัน แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยผลกระทบจากการปรับลดสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลของประเทศ ขณะที่ราคาขายเมทิลเอสเทอร์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3%ตามราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลก ส่งผลให้ปี 2568 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ จำนวน 11,655 ล้านบาท ลดลง5%จากปีก่อน
ส่วนกลุ่มธุรกิจแฟตตี้แอลกอฮอล์ในปี 2568 ราคาผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 41 %ตามราคาวัตถุดิบที่มีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบที่มีทิศทางตึงตัว และความต้องการใช้ CPKO ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตของโรงงานในกลุ่ม Fatty Acid และ Fatty Alcohol ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ขณะที่ปริมาณขายผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ ปรับตัวลดลง 6% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า เนื่องจากความต้องการแฟตตี้แอลกอฮอล์ มีทิศทางที่ค่อนข้างผันผวน ส่งผลทำให้ในปี 25668 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ จำนวน 8,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24%
สำหรับธุรกิจอื่น จากแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯในการมุ่งสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม บริษัทฯได้เริ่มดำเนินธุรกิจ Food & Nutraceutical ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบอาหารและโภชนเภสัชต่างๆ อาทิ กลุ่มสารให้ความหวาน กลุ่ม Plant Based Protein กลุ่ม Antioxidant Extract เป็นต้น โดยในปี 2568 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากธุรกิจ Food & Nutraceutical จำนวน 94 ล้านบาท