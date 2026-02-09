ตรุษจีน คึกคัก! AOT คาดผู้โดยสารกว่า 4.11 ล้านคน คาดเส้นทางจีนฟื้นตัวต่อเนื่อง เดินทางเพิ่มจากปีก่อน 8%

AOT คาดตรุษจีน 2569 (รวม 10 วัน) สนามบิน 6 แห่ง มีผู้โดยสารกว่า 4.11 ล้านคน เฉพาะเส้นทางจีน แนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดมีกว่า 6.7 แสนคนเพิ่มจากปีก่อน 8% เตรียมพร้อมทุกมาตรการย้ำความปลอดภัยและความสะดวก และเฝ้าระวังไวรัสนิปาห์สร้างความเชื่อมั่นทุกมิติ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศช่วงตรุษจีนมีแนวโน้มจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินในเส้นทางจีนปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก เน้นย้ำความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นผู้โดยสาร
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT หรือ ทอท. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ AOT คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวนกว่า 4.11 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 2.6 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศประมาณ 1.51 ล้านคน ขณะที่เที่ยวบินรวมคาดว่าจะมีประมาณ 24,847 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 14,295 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศประมาณ 10,552 เที่ยวบิน
สำหรับเส้นทางจีน พบว่าแนวโน้มจำนวนผู้โดยสารปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาพรวมคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสาร ประมาณ 679,259 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนปี 2568 และมีเที่ยวบินประมาณ 4,447 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 โดย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีเที่ยวบินระหว่างประเทศมากที่สุด มีผู้โดยสารในเส้นทางจีนประมาณ 444,255 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 และมีเที่ยวบินประมาณ 2,889 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569)
นางสาวปวีณา กล่าวว่า เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้น AOT ได้เตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้โดยสารแบบ World Class Hospitality เน้นให้บริการด้วยความอบอุ่น ใส่ใจ และเป็นมิตร สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการบริการที่สุภาพ อ่อนน้อม และพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาเพื่อรองรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดระยะเวลาการรอคอย เพิ่มความคล่องตัว และยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนบริหารจัดการการจราจรในการเข้า-ออกท่าอากาศยานไม่ให้ติดขัด
สำหรับมาตรการป้องกันไวรัสนิปาห์ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังไวรัสนิปาห์ โดยได้มีการประสานงานร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินมาตรการคัดกรองผู้โดยสารจากประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง โดยเน้นการสังเกตอาการเจ็บป่วย ระบบคัดกรองสุขภาพ และการให้ข้อมูลคำแนะนำด้านสุขอนามัยแก่ผู้เดินทาง รวมทั้งยังเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม รวมถึงเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานของ AOT ได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยการจัดกิจกรรมสร้างความสุข ได้แก่ การแสดงระบำดอกโบตั๋น การเชิดสิงโต รวมถึงกิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมจีน เช่น การเขียนพู่กันจีน เป็นต้น และการประดับตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสารให้มีบรรยากาศเทศกาลตรุษจีน อย่างไรก็ตาม อาจมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก AOT ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 2 – 3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน