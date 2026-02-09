ฉลองตรุษจีน สุดยิ่งใหญ่ Terminal21 ทุกสาขา ผนึกกำลัง Alexander the Fat Tiger เนรมิตแลนด์มาร์ก “เสือม้า มาหาเฮง” เสิร์ฟความปัง! ยกกำลังความเฮง! ครั้งแรกในไทย
เริ่ม 12 – 22 กุมภาพันธ์ 2569
เทอร์มินอล21 อโศก, พระราม3, พัทยา และโคราช ผนึกกำลัง เตรียมเสิร์ฟความปังและความเฮง! ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2569 อย่างยิ่งใหญ่ ดึงคาแร็กเตอร์ไวรัลขวัญใจโซเชียลจากจีน “Alexander the Fat Tiger” ร่วมคอลแลปส์เพื่อยกกำลังความเฮงแบบดับเบิ้ล ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เสือม้า มาหาเฮง” ดึงสัญลักษณ์ความมงคล “พลังแห่งเสือ” และ “ความสำเร็จก้าวหน้าของม้า” เสริมความเจริญรุ่งเรือง ให้ก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่ง ประสบความสำเร็จ สมบูรณ์ มั่นคง และมั่งคั่งตลอดปี 2569 พร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เทอร์มินอล21 ทุกสาขา
สุภัชญา เกตุปมา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 กล่าวว่า ตรุษจีนในปีนี้ เรามุ่งสร้างมากกว่าการเฉลิมฉลอง เป็นการออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้า ด้วยการร่วมมือกับคาแรคเตอร์ที่เข้าถึงได้ง่ายและสื่อถึงความเป็นสิริมงคลในทุกมิติ โดยเสือและม้าเป็นสัญลักษณ์ของพลัง ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า นำมาผสานกับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เสริมภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของลูกค้าในศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ทั้ง 4 สาขา พร้อมการร่วมงานครั้งแรกในประเทศไทยกับ Alexander the Fat Tiger เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งพลังบวก ในการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปี 2569
เริ่มจาก เทอร์มินอล21 อโศก พบกับความน่ารักสุดกวนของ “Alexander the Fat Tiger” ที่นำมาผสมผสานเข้ากับเทศกาลตรุษจีน เสริมความเฮงในปี 2569 ได้แก่ Lucky Landmark เสืออ้วนและม้าคึกเพื่อนซี้ จุดแลนด์มาร์กที่พร้อมมอบความเฮงดับเบิ้ลให้ชาวอโศกได้แชร์ความปัง Lucky Pavilion Zone พื้นที่รวมความเป็นมงคลของ Alexander the Fat Tiger และเหล่าเพื่อน ๆ ที่ชวนให้เก็บโมเมนต์สุดเฮง พร้อมโซนจำหน่ายสินค้าที่จะส่งต่อความโชคดีให้กับผู้มาเยือนตลอดเทศกาล The Golden Prosperity Zone บรรยากาศเส้นทางแห่งโชคลาภ พร้อมไฮไลท์ Alexander the Fat Tiger ถือโคมอวยพรโชค รับพลังงานที่ดี และความเจริญรุ่งเรือง Love & Luck Harmony จุดโมเมนต์สุดคิ้วท์ที่มีทั้งความรัก และความโชคดีแห่งสวนหัวใจส่งต่อรักให้กับทุกคน และกิจกรรม Chinese Face Paint เพนท์หน้ารับโชค เสริมความสวยปังในบรรยากาศตรุษจีน
กิจกรรมไฮไลท์ “The Roaring Luck of the White Dragon & Lion Dance” การแสดงจากคณะสิงโตมังกรหยกสามพราน นำโดยคุณเกี๊ยว นางพญามังกรหยก พร้อมมังกรขาวโฉมใหม่ความยาวกว่า 34 เมตร เสือขาวมงคล และสิงโต 7 สีมงคล ตลอดจนกิจกรรม Meet & Greet Alexander the Fat Tiger เตรียมพบกับความน่ารักสุดกวน Chinese Fan Dance ระบำพัดจีนแสนสง่างาม ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและต้อนรับสิ่งดีงามเข้ามา, Empress of Chinese สามสาวฮองเฮา ส่งมอบความเฮงรับตรุษจีน และ Chinese Mask Changing การแสดงเปลี่ยนหน้ากากจีน ศิลปะการแสดงอุปรากรเสฉวนอันโด่งดัง
ต่อด้วย เทอร์มินอล21 พระราม3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตื่นตาตื่นใจกับ 5 โซนไฮไลท์สุดปัง ณ ลานริมน้ำชั้น 2 ที่ผสมผสานความน่ารักของ Alexander the Fat Tiger เข้ากับบรรยากาศมงคลของเทศกาลตรุษจีนได้อย่างลงตัว ได้แก่ Lucky Landmark พบกับเสืออ้วนยักษ์กว่า 12 เมตร ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จุดถ่ายภาพสุดไวรัล ถ่ายแล้วเฮง แชร์แล้วปัง Lucky Ride with Lucky Horse กิจกรรมขี่ม้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา รับพลังความเฮงแบบดับเบิ้ลตลอดทั้งปี Lucky Blossom Garden สวนดอกท้อแห่งความโชคดี พร้อมสักการะเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เสริมสิริมงคลรับปีใหม่จีน Harmony Performance เวทีการแสดงสุดอลังการ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย–จีนอย่างกลมกลืน สร้างความประทับใจให้ทุกวัย Workshop House กิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว อาทิ เพ้นท์คุกกี้ และระบายสีเสืออ้วน–ม้าเพื่อนซี้ ในบรรยากาศบ้านสไตล์จีน
พิเศษการแสดง “เชิดสิงโต และมังกรทองคู่มงคล” สุดตระการตา อวยพรความเฮงทั่วศูนย์การค้า พร้อมรอบการแสดงพิเศษยามค่ำคืนบริเวณลานริมน้ำ จัดเต็มแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์สุดอลังการ ตลอดจนพบกับกิจกรรมบนเวที ณ ลานริมน้ำ ชั้น 2 อาทิ Meet & Greet Alexander the Fat Tiger, การแสดงเปลี่ยนหน้ากากจีนพิเศษ หน้ากากม้าและเสือ และการแสดงงิ้วเปาบุ้นจิ้นผู้ทรงธรรม (พากย์ไทย) ที่หาชมยาก
ด้าน เทอร์มินอล21 พัทยา เนรมิตจุดถ่ายภาพสุดปังกับ Alexander the Fat Tiger สูงกว่า 8 เมตร เกาะบนหอไอเฟลใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก เสริมเฮง รับพลังเสือ รับโชคลาภของม้า ณ ชั้น G -Paris ชมการแสดงเชิดมังกรทองความยาวกว่า 39 เมตร พร้อมสิงโตมงคลทั้ง 5 ตัว ในโชว์สุดตระการตา ที่จะมามอบความเฮงและเสริมความเป็น สิริมงคลให้ทุกท่านต้อนรับเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวที ณ ชั้น G – Paris อีกมากมาย อาทิ การแสดงกู่เจิ้งคู่, Alexander the Fat Tiger mascot , การแสดงมายากลเปลี่ยนหน้ากาก, การแสดงระบำโคมจีน ,การแสดงระบำพัดจีน, การแสดงบัลเลต์ต้อนรับตรุษจีน, การแสดงเชิดมังกรทองยาว 39 เมตร พร้อมสิงโตมงคล 5 ตัวและการแสดงกลองสุดอลังการ ต้อนรับตรุษจีน อีกมากมาย
ปิดท้ายที่ เทอร์มินอล21 โคราช พบกับ 3 โซนไฮไลท์สุดปัง ณ ลานไอเฟล สแควร์ ที่ผสมผสานความน่ารักของ Alexander the Fat Tiger เข้ากับบรรยากาศมงคลของเทศกาลตรุษจีนได้อย่างลงตัว เริ่มจาก Lucky Landmark แลนด์มาร์กใหม่ในอีสาน ครั้งแรกกับความน่ารักของ “Alexander the Fat Tiger” สูงกว่า 3 เมตร ต่อด้วย Lucky Energy สักการะขอพรองค์เทพเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้าแห่งความรัก ครอบครัว การงาน เสริมสิริมงคล ความสำเร็จครบทุกด้าน และ Lucky Moment ที่เดียวและที่แรกของโคราช พร้อมเก็บภาพความประทับใจ สไตล์โต่วอิน
นอกจากนี้ ยังพบกับการแสดงสุดตระการตา กายกรรมคณะอันชิง จากมณฑลอานฮุย ประเทศจีน จัดเต็มแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์สุดอลังการ ตลอดจนกิจกรรมบนเวที ณ ไอเฟล สแควร์ ชั้น G ได้แก่ Meet & Greet Alexander the Fat Tiger, Chinese Kids Contest 2026, การแสดงระบำนางฟ้ามังกรกระจก Mirror Dragon Dance ครั้งแรกในภาคอีสาน และ การแสดงสิงโตต่อตัวกึ่งกายกรรม สิงโตปีนเสาดอกเหมย หงส์ร่อนอวยพร เป็นต้น
Terminal21 ทุกสาขา จัดเต็ม มอบโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับตรุษจีน 2569 รับทันที! หมอนผ้าห่ม Alexander the Fat Tiger เพียงช้อปครบ 5,000 บาท หรือช้อปครบ 3,999 บาท พร้อมใช้ T21 Reward 39 พอยท์ระยะเวลา 12–22 ก.พ. 2569 *จำกัด 1 สิทธิ์/คน (รวม 500 สิทธิ์) ตลอดรายการ พิเศษ! สมัครสมาชิกใหม่ T21 Reward รับทันที เซตซองอั่งเปาลายพิเศษ พร้อม 8 พอยท์ (จำนวน 800 สิทธิ์) หรือ สมาชิก T21 Reward แลกเพียง 21 พอยท์ รับซองอั่งเปาลายพิเศษ (จำนวน 200 สิทธิ์) ระยะเวลา 1–22 ก.พ. 2569 *จำกัด 1 สิทธิ์/คน *สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและแลกรับสิทธิ์ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แต่ละสาขา สำหรับเทอร์มินอล21 โคราชที่ เคาน์เตอร์ T21 Reward ชั้น 2 - Istanbul
ห้ามพลาด ! 4 แลนมาร์กความเฮง ในเทศกาลตรุษจีน 2569 นี้ ติดตามรายละเอียดและข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ www.termina21.co.th รวมทั้งช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของทุกศูนย์การค้า ได้แก่
•ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 สาขาอโศก www.facebook.com/Terminal21Asok
•ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 สาขาพัทยา www.facebook.com/Terminal21Pattaya
•ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 สาขาพระราม3 www.facebook.com/Terminal21RM3ShoppingMall
•ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 สาขาโคราช www.facebook.com/Terminal21Korat