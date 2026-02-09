แมคโดนัลด์ ชวนหวานฟินรับวาเลนไทน์ใหม่ ‘แมคดิปสตรอว์เบอร์รี’ เสิร์ฟพร้อม ‘โคนชมพู’ สุดคิ้วท์
แมคโดนัลด์ ชวนเติมความหวานให้ทุกโมเมนต์ ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก เปิดตัวเมนูใหม่สุดพิเศษ! ‘แมคดิปสตรอว์เบอร์รี’ ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ หอมสตรอว์เบอร์รี หวานกรอบละมุน และ ‘แมคดิปช็อกโกแลต’ เข้มข้นเต็มคำ กรอบอร่อยจุใจ เสิร์ฟพร้อม ‘โคนชมพู’ สุดคิ้วท์ ในราคาเริ่มต้นโคนละ 19 บาท
ร่วมสัมผัสทุกรสชาติของความสวีทที่ไม่เหมือนใคร พร้อมคนพิเศษของคุณได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และ แมคไดร์ฟ ทรู ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/McThai
*ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา
*สินค้ามีจำนวนจำกัด