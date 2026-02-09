BalloonART ปูพรมจัด “Character & Mascot Games 2026” ชูกลยุทธ์ Character Marketing ยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทย-ญี่ปุ่น สู่แพลตฟอร์มสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด (BalloonART) ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและบริหารจัดการมาสคอตครบวงจร ตอกย้ำความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์ Character Marketing ผ่านกิจกรรม “Character & Mascot Games 2026” การแข่งขันกีฬามาสคอทมหาสนุกไทย-ญี่ปุ่นครั้งแรกในไทย ภายใต้แนวคิด “Unity in Cuteness & Friendship” หวังสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมอีเวนต์และดึงศักยภาพคาแรคเตอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยพันธมิตรสำคัญอย่าง คุณฮิโรมิ คาโนะ (Hiromi Kano) ผู้ก่อตั้ง KIGURUMI.BIZ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในวงการมาสคอต เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ และ คุณโทโมมิ โคบายาชิ (Ms. Tomomi Kobayashi) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G-Yu Creative ผู้จัดงาน Japan Expo Thailand รวมถึง ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย
เจาะกลยุทธ์ความสำเร็จของ Character & Mascot Games 2026:
● Asset Connectivity: การรวมตัวของมาสคอต 40 คาแรคเตอร์ จากมากกว่า 20 องค์กร ครอบคลุมทั้งคาแรคเตอร์ระดับสากล คาเเรคเตอร์องค์กร คาแรคเตอร์ท้องถิ่นและกลุ่ม Fandom Mascot
กลุ่มที่ 1: Global & Iconic Characters คาแรคเตอร์ระดับสากล
1. BizBear 2. Warbie Yama 3. ShewSheep 4. โกรกกรากหลาน 5. โกรกกรากยาย 6. Mu chan 7. Gen Kun 8. โมจี้ ไดฟุกุ 9. โมจี้ ช็อกโก 10. Chiitan 11. Gieowza 12. Shimausa 13. Deco Neko 14. Ohige no pon 15. Spark จาก Out of the Nest 16. Shelldon
กลุ่มที่ 2: Regional & Corporate Ambassadors มาสคอตตัวแทนจังหวัดและองค์กร
1. ปาปาทูทู่ (แม่กลอง) 2. พูนสุข (Central นครปฐม) 3. เบลล์ (Central อยุธยา) 4. Nava (สวนน้ำ) 5. Vana (สวนน้ำ) 6. โรโร่ (Promise) 7. เจิดจ้า (การไฟฟ้านครหลวง) 8. ดีจัง (โอลิน) 9. วัตต์ดี (การไฟฟ้าภูมิภาค) 10. เนลี่ 11. โก๋แก่ 12. Oishi Neko
กลุ่มที่ 3: GMMTV Fandom Character กลุ่มมาสคอตที่สร้าง Impact สูงสุดจากฐานแฟนคลับ T-POP สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงสินทรัพย์ทางปัญญา (IP) เข้ากับฐานแฟนคลับอย่างมีประสิทธิภาพ 1. Polcasan 2. Avocean 3. Look Khunnoo 4. Mr. Saturnworld 5. Lunar
กลุ่มที่ 4: BalloonART Home Team ทีมเจ้าภาพและสัญลักษณ์แห่งความสนุก
1. ใจกล้า 2. จี๊ดจ๊าด 3. แบรี่ 4. คองกี้ 5. ลม 6. WA-WOW
• Engagement Through Experience: การแข่งขันกีฬา อาทิ วิ่งผลัด, เตะจุดโทษ, กระโดดไกล และ ศึกชักกะเย่อไทย-อินเตอร์ ไม่ใช่เพียงสันทนาการ แต่คือการสร้าง Brand Touchpoint ที่ทำให้ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์อย่างลึกซึ้ง (Emotional Connection) ผ่านตัวตนของมาสคอต
• Regional & Branding Synergy: การมีมาสคอตตัวแทนจังหวัดเข้าร่วม เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Destination Branding) ผ่านตัวการ์ตูนที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตร
คุณวรสรวง สมัตถพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด กล่าวถึงทิศทางตลาดว่า “ปัจจุบันมูลค่าของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ในประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 196% มีมูลค่ารวมกว่า 7,232 ล้านบาท อ้างอิงจากผลสำรวจสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ประจำปี 2567 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดนี้มาจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. The Art Toy Phenomenon กระแสอาร์ตทอยระดับโลกที่ขยายจากของสะสมเฉพาะกลุ่มสู่ตลาดกระแสหลัก (Mass Market) ส่งผลให้มูลค่าการจำหน่ายสินค้าคาแรคเตอร์ (Character Merchandising) ในไทยเติบโตมากกว่า 500%
2. Emotional Connection ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับความสุขทางใจและการเชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ที่ชื่นชอบ ทำให้คาเเรคเตอร์และมาสคอตกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารแบรนด์ (Brand Touchpoint) ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความผูกพัน (Engagement)
3. IP Expansion ความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการนำทรัพย์สินทางปัญญา (IP) มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ซึ่งงาน Character & Mascot Games 2026 ถือเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยสู่ระดับสากล พร้อมสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์และแบรนด์พันธมิตรอย่างยั่งยืน”
คุณจิรฐา โลหะพรหม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด กล่าวเสริมว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ของการดำเนินงาน BalloonART ได้ผลิตมาสคอตเป่าลมคุณภาพสูงรวมแล้วมากกว่า 500 ตัว เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั้งกลุ่ม B2B และ B2C โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 15% ต่อปี สัดส่วนการผลิตหลักเป็นการตอบสนองความต้องการภายในประเทศถึง 95% และอีก 5% เป็นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ครอบคลุมประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดหลัก รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดพรีเมียมในเอเชียที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ งานลิขสิทธิ์ และมาตรฐานการผลิตระดับสูง
นอกจากนี้ BalloonART ยังเป็นผู้ผลิตรายแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมบอลลูนเป่าลมของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FAMA (Facility and Merchandise Authorization) จาก The Walt Disney Company ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งด้านจริยธรรม แรงงาน ความปลอดภัย และคุณภาพการผลิต
“ก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับสากลของ BalloonART คือการลงนามความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับ KIGURUMI.BIZ จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำมาตรฐานการผลิตระดับโลกภายใต้แนวคิด Japanese Craftsmanship มาผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ความร่วมมือครั้งนี้จะต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Mascot Engineering, Performance Design และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมมาสคอตไทยและรองรับการเติบโตในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน”
ความสำเร็จของงาน Character & Mascot Games 2026 ถือเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Imagineering Make Wow” ของ BalloonART ที่มุ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสร้างประสบการณ์ที่สร้างคุณค่าให้กับทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภค
หลังจากงานในปีนี้ BalloonART มีแผนต่อยอด Character & Mascot Games สู่การเป็น แพลตฟอร์มประจำปี (Annual Platform) สำหรับอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์และมาสคอตในประเทศไทย เปิดพื้นที่ให้เจ้าของลิขสิทธิ์ แบรนด์ องค์กร และครีเอเตอร์ ใช้กิจกรรมเชิงประสบการณ์เป็นเครื่องมือทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นระบบ พร้อมยกระดับบทบาทของมาสคอตไทยสู่เวทีสากล