TOA x AssetWise สนับสนุนงานวิ่งการกุศล 'AssetWise BEAUTY RUN 2026' ต่อเนื่องปีที่ 4

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสีทาอาคารอันดับ 1 และเคมีภัณฑ์ก่อสร้างแบบครบวงจรของไทย เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจการเป็นพันธมิตรสีเขียว (Green Partner) ร่วมกับ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AssetWise สนับสนุนงานวิ่งการกุศลรักษ์โลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในกิจกรรม “AssetWise BEAUTY RUN 2026” ภายใต้แนวคิด “It’s a RUNderful World” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
สำหรับกิจกรรมในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อรวมพลังกลุ่มคนรักสุขภาพและเหล่านางงามระดับประเทศ ร่วมวิ่งเพื่อส่งต่อโอกาสและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานในปีนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,555,100 บาท ได้มอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและจัดสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (แห่งใหม่) มุ่งยกระดับศักยภาพทางการแพทย์และการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากความอิ่มบุญแล้ว TOA ยังได้ร่วมออกบูธกิจกรรมเพื่อเติมพลังความสดชื่นให้แก่นักวิ่งและผู้ร่วมงาน ด้วยเครื่องดื่ม “ฮอกไกโด มิโกโตะ” (Hokkaido Migoto) เครื่องดื่มโซดาสไตล์ญี่ปุ่นระดับพรีเมียม ทั้งกลิ่นเมลอนและกลิ่นพีช ซึ่งเป็นสูตรปราศจากน้ำตาล (Zero Sugar) แคลอรี่ต่ำ สอดรับกับเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่และบรรยากาศการออกกำลังกายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ TOA ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับพันธมิตร เพื่อสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมและโลกที่ยั่งยืนสืบไป