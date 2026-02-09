ส.กทอ.เผยปี69เพิ่มโครงการ “ความมั่นคงชายแดน”กรอบวงเงิน400ล้านบาท เปิดยื่นขอรับสนับสนุนเงินกองทุนอนุรักษ์ฯ16ก.พ.นี้

ส.กทอ.เผยปีนี้เพิ่มเรื่องความมั่นคงประเทศ ให้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนอนุรักษ์ฯ วางกรอบวงเงิน 300-400ล้านบาทสำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ความมั่นคงชายแดน โดยกำหนดให้ยื่นโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2569 ภายใต้กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16 ก.พ.-16 มี.ค.นี้
นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ผู้จัดการ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดเผยว่าจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2571 ภายใต้วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2569 กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ปีงบประมาณ2570 วงเงิน 3,000ล้านบาท และปีงบประมาณ2571 วงเงิน 3,000ล้านบาท
สำหรับเงื่อนไขกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปีงบประมาณ 2569 กรอบวงเงิน 9,000ล้านบาท จัดสรรวงเงิน 1,500ล้านบาทใช้ในภาระกิจของกระทรวงฯ ทั้งการวิจัย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ส่วนอีก 7,500ล้านบาท ใช้สนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน โดยจะเป็นการร่วมจ่าย (Co-Pay) ระหว่างกองทุนฯ กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเหมือนปี2568 และในปีนี้จะเน้นเรื่องความมั่นคงของประเทศเพิ่มเข้ามา เช่น โครงการการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ทหารตามชายแดน เพื่อใช้ชาร์จอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพ กำหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 300-400 ล้านบาท
ทั้งนี้ ส.กทอ.เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2569- 16 มี.ค. 2569
กำหนดลักษณะโครงการไว้ 10 ประเภท ได้แก่ 1.การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ราว5พันระบบ วงเงินราว 1พันล้านบาท 2.การติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 3. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนและบ้านอยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง
4.การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง 5.การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ความมั่นคงชายแดน 6.การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลของรัฐ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขราว 200แห่งๆละไม่เกิน 200กิโลวัตต์
7.การติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 8.การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง สำหรับไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน 9. การสนับสนุนการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับอาคาร/โรงงานควบคุม อาคาร/โรงงานนอกข่ายควบคุม ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และกลุ่มธุรกิจการขนส่ง และ10.การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่พิเศษ เพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบ
ส่วนการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 281โครงการ วงเงินรวมประมาณ 1,253.72 ล้านบาท เป็นโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มผลประหยัดพลังงาน โครงการโซลาร์รูฟท็อป โซลาร์เซลล์ภาครัฐ และโซลาร์เซลล์ครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกล ฯลฯ คาดว่าจะช่วยให้ประเทศเกิดผลประหยัดด้านพลังงานได้รวม 170 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี (ktoe/ปี) คิดเป็นมูลค่าผลประหยัด 7,000 ล้านบาท