รฟท.เตรียมซ่อมใหญ่รถจักร 'GEA' 36 คัน อายุเกือบ 30 ปี เปิดวิจารณ์ TOR ตั้งงบ 1.69 พันล้านบาท

รฟท.เตรียมประมูลซ่อมใหญ่ รถจักร GEA จำนวน 36 คัน อายุใช้งาน 26 ปี หลังมีสถิติเสียบ่อย เปิดประชาพิจารณ์ร่าง TOR ราคากลาง 1,691 ล้านบาท ตั้งเป้าเพิ่มอัตราใช้งานเป็น 85% อีกไม่น้อยกว่า 20 ปี กรอบเวลาซ่อม 1,200 วัน แบ่งส่งมอบ 12 งวด
รายงานข่าวเปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อยู่ระหว่างเตรียมการประมูล ซ่อมปรับปรุงรถจักร GEA จำนวน 36 คัน ซึ่งเป็นรถจักรที่การรถไฟฯจัดหามาในปี 2538 ปัจจุบันอายุใช้งานเฉลี่ย 26 ปี มีสถิติการชำรุดระหว่างให้บริการสูงและมีแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง ซึ่งหากรถจักรได้รับการปรับปรุงเครื่องยนต์ ระบบควบคุมและระบบอื่นๆ จะทำให้ใช้การได้ไม่น้อยกว่า 20 ปี ทั้งยังเพิ่มอัตราความพร้อมใช้งานของรถจักร (Availability) จากเดิม 74% เป็น 85%, ลดการชำรุดในระหว่างทำขบวน (Reliability) ไม่น้อยกว่า 40,000 กิโลเมตร (ระยะทางเฉลี่ยก่อนเกิดเหตุขัดข้อง (MKBF) และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในอนาคต
โดยนำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงรถจักร GEA จำนวน 36 คัน ราคากลางที่ 1,691.028 ล้านบาท (กรอบวงเงินงบประมาณ 1,692 ล้านบาท) ประกาศประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2569 จนถึงวันที่ 22 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นจะนำข้อวิจารณ์ไปพิจารณาปรับปรุงตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคาต่ำสุดจากการสืบราคาผู้ประกอบการและสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด
2. บริษัท กิจการร่วมค้าไซโนเจน-ปิ่นเพชร จำกัด
3. บริษัท เอสเอ็มเอช เรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4. บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด
โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่สำคัญ ได้แก่
ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย, ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ, ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานรัฐชั่วคราว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน, ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของหน่วยงานรัฐ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 169,200,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่รฟท.เชื่อถือ โดยสามารถรวมสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว มาใช้แสดงผลงานได้
ลักษณะผลงานจะต้องมีประวัติการผลิตรถจักรดีเซลไฟฟ้า, ซ่อมปรับปรุง (Refurbish), ซ่อมหนัก (Heavy Overhaul), ดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง, ซ่อมหนักเครื่องยนต์ หรือเปลี่ยนเครื่องยนต์รถจักร รวมถึงต้องมีผลงานเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ รฟท.เชื่อถือ และต้องเป็นงานที่แล้วเสร็จและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
ส่วนคุณสมบัติทางด้านการเงิน (มูลค่าสุทธิของกิจการ) กรณีจดทะเบียนเกิน 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ (สินทรัพย์สุทธิหักหนี้สินสุทธิ) เป็น "บวก" ในงบแสดงฐานะการเงิน 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ขณะที่ทุนจดทะเบียน สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป (เช่นโครงการนี้) ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ
กรณีเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หากมีการกำหนดผู้เข้าร่วมค้าหลัก ต้องมีสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่ารายอื่น และต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า หากไม่ได้กำหนดผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
โดยกำหนดส่งมอบงาน (Delivery Schedule) มีรถจักรทั้ง 36 คัน มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 1,200 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับส่งมอบรถจาก รฟท. ซึ่ง รฟท.จะมีการแจ้งการส่งมอบรถเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งเป็นงวดๆ จำนวน 12 งวด โดยงวดที่ 1 จะส่งมอบรถให้ผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมปรับปรุงรถจักร GEA จำนวน 36 คันให้แล้วเสร็จและส่งคืน รฟท. ดังนี้
งวดที่ 1 ส่งมอบรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 2 คัน ภายใน 180 วัน
งวดที่ 2 ส่งมอบรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3 คัน ภายใน 90 วัน
งวดที่ 3 ส่งมอบรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3 คัน ภายใน 90 วัน
งวดที่ 4 ส่งมอบรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3 คัน ภายใน 90 วัน
งวดที่ 5 ส่งมอบรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3 คัน ภายใน 90 วัน
งวดที่ 6 ส่งมอบรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3 คัน ภายใน 90 วัน
งวดที่ 7 ส่งมอบรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3 คัน ภายใน 90 วัน
งวดที่ 8 ส่งมอบรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3 คัน ภายใน 90 วัน
งวดที่ 9 ส่งมอบรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3 คัน ภายใน 90 วัน
งวดที่ 10 ส่งมอบรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3 คัน ภายใน 90 วัน
งวดที่ 11 ส่งมอบรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3 คัน ภายใน 90 วัน
งวดที่ 12 ส่งมอบรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 4 คัน ภายใน 120 วัน
ในกรณีที่ รฟท.ไม่สามารถส่งมอบรถที่ดำเนินการปรับปรุงให้ผู้รับจ้างได้ตามกำหนด ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก รฟท.มิได้ โดย รฟท.จะขยายระยะเวลาการส่งมอบรถที่ดำเนินการปรับปรุงตามจำนวนวันที่ส่งมอบล่าช้า
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ดำเนินการซ่อมปรับปรุงรถจักรเอง ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ปฏิบัติการของ รฟท. รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมและบุคลากรของผู้รับจ้างเอง ทั้งนี้ จะวางหลักประกันค่ารถจักรที่นำไปดำเนินการซ่อมคันละ 700,000 บาท
ขณะผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 84.6 ล้านบาท, มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้างทั้งหมด และกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน อัตราร้อยละ 0.01 ของราคาค่าจ้าง และต้องมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 ปี
สาระสำคัญ การจ้างซ่อมปรับปรุงรถจักร GEA จำนวน 36 คัน มีวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน (Scope of Work) ระบุไว้ว่า รถจักร GEA เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ตอนนี้ถึงกำหนดที่ต้องทำการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ (Heavy Overhaul) โดยมีเป้าหมายเพื่อยืดอายุการใช้งาน และนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้, เพิ่มประสิทธิภาพ (Performance) และความน่าเชื่อถือในการใช้งาน (Reliability) และลดภาระการบำรุงรักษา และแก้ปัญหาการขาดแคลนอะไหล่
โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการในส่วนต่างๆ ดังนี้
1. โครงสร้าง: ซ่อมบำรุงใหญ่โครงรถจักร (Frame) และตัวถัง (Car body) รวมถึงทำสีใหม่ทั้งภายในและภายนอก
2. ห้องขับ: ออกแบบและปรับปรุงห้องขับใหม่ ติดตั้งจอแสดงผล IDU และเตรียมพื้นที่สำหรับระบบ ETCS Level 1 (ระบบอาณัติสัญญาณ)
3. เครื่องยนต์: ซ่อมบำรุงใหญ่เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งระบบควบคุมเครื่องยนต์ใหม่
4. ระบบไฟฟ้าและควบคุม: เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ล้าสมัยเป็นระบบควบคุมแบบ Microprocessor รุ่นใหม่ และติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลเหตุการณ์แบบดิจิทัล (EVR)
5. ระบบช่วงล่างและเบรก: ซ่อมบำรุงใหญ่แคร่ล้อ (Bogie) ระบบเบรก เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) และเครื่องทำให้อากาศแห้ง (Air Dryer)