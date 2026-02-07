NEXTOPIA ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ชวนคู่รักจดทะเบียนสมรส 14 ก.พ.นี้ เติมความหวานเสริมความปัง รับวาเลนไทน์ - ตรุษจีน ไปกับ “Lucky in Love, Lucky in Green”

NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต เปิดพื้นที่ต้อนรับวันแห่งความรัก และเทศกาลตรุษจีน ด้วยคอนเซ็ปต์อบอุ่นหัวใจ “Let Good Things Grow : Lucky in Love, Lucky in Green” ระหว่างวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2569 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน ชวนทุกคนมาส่งต่อพลังบวกผ่านการดูแลตัวเอง การเชื่อมโยงกับคนรอบข้าง และการเติบโตไปพร้อมโลกใบนี้ เพราะ “โชคดี” อาจเริ่มต้นจากความใส่ใจเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งความรักในตัวเอง มิตรภาพ ครอบครัว ไปจนถึงความรักที่มีต่อส่วนรวม
ฉลองวันแห่งความรักใจกลางสยาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดพิเศษ ไปกับงาน “Everlasting LOVE รักษ์นิรันดร์@ปทุมวัน” โดย สยามพารากอน, NEXTOPIA, และ สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนคู่รัก มาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00-16.00 น และร่วม ขบวนขันหมาสุดสร้างสรรค์บริเวณหน้าพาร์ค พารากอน ในเวลา 10.30 น. ร่วมเป็นส่วน สำคัญ ในการไลฟ์สดขึ้นบน ลูกโลก LED ยักษ์ แลนด์มาร์กระดับไอคอนิกของไทย พร้อมบันทึกภาพความทรงจำในวันสำคัญ ท่ามกลางบรรยากาศ เมืองแห่งโลกอนาคต และยังได้รับของชำร่วยสุดพิเศษจาก สำนักงานเขตปทุมวัน Ecotopia และบัตรรับประทานอาหารฟรีจากร้านดัง อาทิ Fallabella Little Sister Kitchen, Shabu Baru, เตี๋ยวคอปเปอร์ คราฟท์ แทนคำขอบคุณ ในทุกพลังแห่งรักที่ดีต่อคุณและ ดีต่อโลก โดยคู่รักที่ต้องการร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
https://forms.gle/5H3fs4bD9pUPgJfp6 พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “Nextopia of Love: เมืองแห่งอนาคตที่ความรักเท่าเทียม” จากคณะ Bangkok Pride ในเวลา 13.00 น. อีกด้วย
นอกจากนี้ภายใต้กลิ่นไอของวันแห่งความรักและแรงบันดาลใจจากเทศกาลปีใหม่จีนซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้น NEXTOPIA ยังมีกิจกรรมและเวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์มากมาย เพื่อเติมเต็มรอยยิ้ม ความโรแมนติก และส่งเสริมโชคลาภ ได้แก่
·Valentine's Bracelet Workshop (9-15 ก.พ. 2569) ชวนทุกคนมาเวิร์กชอปทำกำไลสุดคิ้วท์ที่ออกแบบ ได้ตามสไตล์คุณจาก Nicetrystudio พร้อมรับการ์ดเติมพลังใจผลงานออกแบบโดยศิลปิน Monnae กลับบ้านไปแบบฟิน ๆ เพียงทานเครื่องดื่มหรือขนมหวานที่ SC All-Day Morning Café ครบ 400 บาท
รับสิทธิ์เวิร์กชอปฟรี พิเศษ! สำหรับสมาชิก ONESIAM ทานครบเพียง 300 บาทเท่านั้น! *จำกัดจำนวน สิทธิ์ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปต่อวัน
·FLOWER SHOP (9-15 ก.พ. 2569) เติมความสดใสด้วยเวิร์กชอปจัดดอกไม้ในสไตล์อีโค ที่อีโคโทเปีย
·LOVE MARKET (11–14 ก.พ.2569) เวิร์กชอปธีมความรักและความผูกพัน เช่น ทำสแครปบุ๊ก เก็บโมเมนต์สำคัญ ทำกำไล Italian Charm รวมถึงดูดวงด้วยไพ่ทาโรต์ ครบทั้งรัก การงาน การเงิน และอนาคต
·LUCK MARKET (15–18 ก.พ. 2569) ประสบการณ์ “มูเตลูตรุษจีน” แบบร่วมสมัย ผสานความเชื่อดั้งเดิมกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ทั้งเครื่องรางเสริมเสน่ห์–โชคลาภ ต้นไม้มงคลเรียกทรัพย์
·THE WISHING TREE (11–18 ก.พ. 2569) ต้นไม้อธิษฐานที่มีชีวิตจาก “ความปรารถนาร่วมกัน” โดยนำฝาขวดมาสร้างเป็นเครื่องประดับบนต้นไม้ ก่อนส่งต่อให้ Precious Plastic เพื่อนำไปแปรรูปต่ออย่างสร้างสรรค์ (พร้อมความหมายของสีที่สื่อพลังใจ เช่น แดงเพื่อความรัก เหลือง/ทองเพื่อความมั่งคั่ง เขียวเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
พร้อมกันนี้ เติมเต็มช่วงเวลาพิเศษที่ NEXTOPIA ด้วยร้านอาหารและคาเฟ่ ที่มีเมนูดีต่อใจและดีต่อโลก ท่ามกลางบรรยากาศและเสียงเพลงสุดโรแมนติก พร้อมให้คุณแฮงค์เอาต์ยาวได้ถึงเที่ยงคืน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK : NEXTOPIA