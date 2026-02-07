กรมเจ้าท่า จัดโครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ” รุ่นที่ 52 เสริมความรู้ ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

กรมเจ้าท่า เปิดโครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ” รุ่นที่ 52 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม เสริมสร้างความรู้ ทักษะความปลอดภัยทางน้ำและจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท. ) มอบหมายให้นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ” รุ่นที่ 52 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พร้อมคณะครูและอาจารย์ และเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างยั่งยืน โดยโดยมีนายโอฬาร เฮงเจริญ เลขานุการกรม นายปรีชา เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 นายมาโนช สรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้าร่วมกิจกรรมฯ
กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางน้ำ โดยจากสถิติพบว่า เด็กที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50–80 ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการว่ายน้ำไม่เป็น ขาดความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และการเตรียมตัวก่อนการเดินทางทางน้ำที่ไม่ถูกต้อง ประกอบกับการตระหนักถึงปัญหาขยะและมลพิษทางน้ำ กรมเจ้าท่าจึงจัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 52 ขึ้น
กิจกรรมมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก นางสาวศวมินทร์ สิริพัชรมงคล นักวิชาการขนส่ง และนายพนมพร พงษ์กิติวณิชกุลกลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า และว่าที่เรือตรีพิษณุ สีตะปัน นายช่างกลเรือชำนาญการ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รวมทั้งวิทยากรจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงภารกิจบทบาทหน้าที่ของกรมเจ้าท่า เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน คณะครู และอาจารย์
โครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ” ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำให้แก่เยาวชนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมในวงกว้าง อันจะนำไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ การใช้เส้นทางน้ำอย่างปลอดภัย และการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป