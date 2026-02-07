ดื่มด่ำไปกับมื้อค่ำแสนโรแมนติกและสัมผัสประสบการณ์สปาสุดผ่อนคลาย ณ เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต

The Luxury Collection รีสอร์ท ในเครือแมริออท เชิญชวนคู่รักร่วมรังสรรค์ช่วงเวลาอันงดงามตลอด “เดือนแห่งความรัก” กับดินเนอร์ใต้แสงดาวและช่วงเวลาอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันน่าจดจำ
ภูเก็ต ประเทศไทย – เดอะ นาคาไอแลนด์, อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต (The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa, Phuket) รีสอร์ทระดับห้าดาวบนเกาะส่วนตัวอันเงียบสงบกลางทะเลอันดามัน คือสถานที่แห่งความโรแมนติกที่เปิดโอกาสให้คู่รักได้หลีกหนีความวุ่นวาย และดื่มด่ำกับความเป็นส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลอันแสนสงบ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ คู่รักสามารถพักผ่อนในบรรยากาศแสนสงบ พร้อมดื่มด่ำไปกับมื้ออาหารสุดพิเศษ และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ ของรีสอร์ทที่ถูกรังสรรค์มาเป็นพิเศษ
ใน “เดือนแห่งความรัก” แขกผู้เข้าพักจะได้สัมผัสกิจกรรมอันน่าหลงใหลบนเกาะส่วนตัวแห่งนี้ ซึ่งผสานความงามตามธรรมชาติและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างกลมกลืน สะท้อนเสน่ห์ของการพักผ่อนเหนือระดับอย่างแท้จริง
ดินเนอร์วันวาเลนไทน์ใต้แสงดาว
สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต ด้วยความเป็นส่วนตัว ในเดือนกุมภาพันธ์ คู่รักสามารถเลือกดื่มด่ำกับมื้อค่ำริมชายหาดอันแสนเงียบสงบ อาทิ ดินเนอร์ภายในวิลล่าส่วนตัวริมสระว่ายน้ำ หรือเมนูที่ออกแบบเฉพาะบุคคล พร้อมวิวทะเล ทุกช่วงเวลาถูกสร้างสรรค์โดยทีมเชฟมากประสบการณ์ พร้อมด้วยการบริการที่ยอดเยี่ยม เพื่อช่วงเวลาอันน่าประทับใจสำหรับโอกาสพิเศษนี้
ในค่ำคืนที่โรแมนติกที่สุดของปี แขกผู้เข้าพักจะได้ลิ้มลอง “Valentine’s Private Dinner” มื้อค่ำ 6 คอร์สอันประณีต ที่คัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาลและเทคนิคการปรุงร่วมสมัย จัดขึ้นในคาบาน่าส่วนตัวบริเวณชายหาดของรีสอร์ท เติมเต็มบรรยากาศด้วยแชมเปญหนึ่งขวด ช่อดอกกุหลาบแดง และช็อกโกแลตแฮนด์คราฟต์ ภายใต้แสงจันทร์นวลและเสียงคลื่นแผ่วเบา ดินเนอร์สุดพิเศษนี้พร้อมเติมเต็มค่ำคืนแห่งความรักและมอบประสบการณ์ที่คู่รักจะประทับใจไม่รู้ลืม
สัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์วันวาเลนไทน์ ในคาบาน่าแบบส่วนตัวบนลานริมชายหาด ราคา 20,000 บาท++ สำหรับสองท่าน ซึ่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองล่วงหน้า
สัมผัสประสบการณ์แห่งการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจสำหรับคู่รัก
สปา นาคา บาย หาญ คือสถานที่แห่งการผ่อนคลายและการเชื่อมโยงจิตใจ ด้วยทรีตเมนต์ที่ได้แรงบันดาลใจจากศาสตร์การบำบัดแบบไทยโบราณ ผสานเอกลักษณ์ของหาญ ห้องทรีตเมนต์ส่วนตัว กลิ่นหอมอ่อนโยนที่ชวนผ่อนคลาย และประสบการณ์การผ่อนคลายแบบเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยฟื้นฟูทั้งกายและใจ เปิดโอกาสให้คู่รักได้ผ่อนคลายไปพร้อมกัน
ในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ค่อยๆ ลับสู่ขอบฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต รังสรรค์ช่วงเวลาแห่งความสวยงามกับกิจกรรม “Sunset Ceremony” ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามกับแสงอาทิตย์สีทองในบรรยากาศกลางแจ้งอันสงบงาม คู่รักจะได้ร่วมแสดงความรักผ่านกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความหมายและเหมาะสำหรับโอกาสพิเศษอย่างฮันนีมูนหรือวันครบรอบ หรือเพียงการเฉลิมฉลองความรักในแบบของตนเอง ช่วงเวลานี้จะคงอยู่ในความทรงจำอย่างงดงามตลอดไป
ทุกประสบการณ์สุดพิเศษ ณ เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต ได้รับการรังสรรค์และดูแลอย่างพิถีพิถันโดยทีมบัตเลอร์ ของรีสอร์ท เพื่อให้ทุกรายละเอียดถ่ายทอดเรื่องราวความรักได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบ
เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต รีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะนาคาใหญ่ อัญมณีแห่งทะเลอันดามัน คือจุดหมายปลายทางที่ผสานความเป็นส่วนตัว ความผ่อนคลาย และการผจญภัยไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน รีสอร์ทประกอบด้วยห้องพัก ห้องสวีท และพูลวิลล่ารวม 90 ห้อง พร้อมบริการด้านการพักผ่อนและประสบการณ์อาหารรสเลิศกิจกรรมที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน รวมถึงทริปท่องเที่ยวสู่หมู่เกาะใกล้เคียง โอเอซิสบนเกาะส่วนตัวแห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหลีกหนีความวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางคนเดียว ทริปพักผ่อนของครอบครัว ช่วงเวลาโรแมนติก การเฉลิมฉลองงานแต่งงานในฝัน หรือฮันนีมูน ด้วยคุณภาพและประสบการณ์อันโดดเด่น เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต จึงได้รับการยกย่องด้วยรางวัล MICHELIN Key ประจำปี 2568
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เดอะ นาคาไอแลนด์, อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ตโทร. +66 (0) 76 371 400 อีเมล์: naka.reservations@luxurycollection.com
ช่องทางออนไลน์:
เว็บไซต์:www.marriott.com/en-us/hotels/pyxlc-the-naka-island-a-luxury-collection-resort-and-spa-phuket/overview
Facebook: www.facebook.com/thenakaisland
Instagram: www.instagram.com/nakaislandphuket
Line Official: lin.ee/6wOs1Rw