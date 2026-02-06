"คมนาคม"ติดตามผลสอบ เครนถล่ม "สีคิ้ว และพระราม 2"ยังตรวจพยานหลักฐานเพิ่ม

"รองปลัดคมนาคม" ประชุมติดตามสอบสวนข้อเท็จจริง เหตุ เครนถล่ม "สีคิ้ว และพระราม 2" พิสูจน์ ข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่ม เน้นย้ำต้องโปร่งใส สรุปผลใน 45 วัน ไม่ล่าช้า
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง สัญญาที่ 3 - 4 ช่วงลำตะคอง – สีคิ้ว และช่วงกุดจิก – โคกกรวด โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ตกทับขบวนรถไฟ และ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเหตุคานปูน (Segment) และเครน (Launching Gantry Crane) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ตอน 7 พังถล่ม
นายจิระพงศ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ติดตามการสอบสวนข้อเท็จจริงของทั้ง 2 เหตุการณ์เพื่อนำไปสู่ความชัดเจนซึ่งต้องชี้แจงให้สาธารณะชนได้ทราบต่อไป โดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงฯ ได้มีการติดตามรายงานการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านวิศวกรรมที่มีการรวบรวม ตรวจสอบและพิจารณาข้อมูล เอกสาร หลักฐานทางวิศกรรม ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานจากกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง คู่มือการทำงานการยกและติดตั้งชิ้นส่วนรวมถึงการเคลื่อน Launching Gantry 4 และการประกอบ แบบก่อสร้างที่มีรายละเอียดของการประกอบติดตั้ง
ด้าน คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเหตุคานปูน (Segment) และเครน (Launching Gantry Crane) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้วฯ ได้มีการติดตามรายงานของคณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมทางหลวง ซึ่งมีการตรวจสอบพยานหลักฐาน 9 จุด ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสาคร และรายการตรวจสอบเอกสาร 17 รายการ การประสานสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร เพื่อขออนุญาตย้ายวัตถุพยานไปทำการทดสอบเพื่อนำไปสู่บทสรุปข้อเท็จจริง โดยจากนี้คณะอนุกรรมการฯ มีแผนในการทดสอบวัสดุ การจำลองโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ขณะเกิดเหตุ การสอบปากคำพยานบุคคลและสรุปข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบ
นายจิระพงศ์ กล่าวว่า ได้เน้นย้ำการดำเนินงานของทั้ง 2 คณะกรรมการต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่ล่าช้า โดยเฉพาะขั้นตอนการเรียกขอเอกสารเพื่อตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากพบว่าไม่เป็นไปตามกำหนดหรือประวิงเวลา คณะกรรมการสามารถพิจารณาในการตั้งข้อกล่าวหาได้ โดยคณะกรรมการฯ มีกำหนดสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลา 45 วัน เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนำชี้แจงต่อสาธารณะชนต่อไป