depa เปิดหลักสูตร “Digital CEO” รุ่นที่ 9 อย่างเป็นทางการ สานต่อภารกิจสร้างผู้นำยุคใหม่ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ depa ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล depa และผศ.(พิเศษ) ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ ร่วมเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 9 อย่างเป็นทางการ สานต่อภารกิจการมุ่งพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ให้มีศักยภาพด้านดิจิทัลและความพร้อมในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้
โดย ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ depa บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand Digital Competitiveness” ถ่ายทอดความสำคัญของผู้นำในการเร่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก พร้อมสะท้อนการปรับตัวเชิงนโยบายและการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ อีกทั้ง ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล depa เสริมภาพการส่งเสริมพัฒนากำลังคนดิจิทัล ให้สอดรับกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร Digital CEO9 ฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน ในหัวข้อ“Digital Transformation Leadership using AI Technology” โดย คุณแซม ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง The Capital T ต่อด้วย หัวข้อ “Frontier Transformation” โดย คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทั้งนี้ หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เป็นหลักสูตรที่ depa ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านดิจิทัลแก่ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ผ่านการยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและทิศทางในอนาคต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือจัดทำนโยบายตลอดจนแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยหลักสูตร Digital CEO ดำเนินการต่อเนื่องมา 8 รุ่น มีผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมหลักสูตรฯ กว่า 700 ท่าน ซึ่งเหล่าผู้บริหารสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศต่อไปซึ่งในปี 2569
