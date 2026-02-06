เอสซีจีคว้ารางวัล “CEO of the Year in Workplace Culture Leader” จาก Bangkok Post ขับเคลื่อน “คน” ด้วยแนวคิด “องค์กรแห่งโอกาส”
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี รับมอบรางวัล “CEO of the Year in Workplace Culture Leader” จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้ผู้นำองค์กรชั้นนำจากอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก Bangkok Post, SASIN School of Management และ Hewitt Consulting โดยคัดเลือกพิจารณาจากวิสัยทัศน์ผู้นำ ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กร ผลงานเชิงกลยุทธ์ที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการนำพาองค์กรท่ามกลางความไม่แน่นอน
รางวัล “CEO of the Year in Workplace Culture Leader” ให้ความสำคัญกับผู้นำที่ยึด “คน” เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร โดยผู้นำเอสซีจีมีความโดดเด่นจากการผลักดันแนวคิด “Organization of Possibilities” หรือ “องค์กรแห่งโอกาส” ที่เปิดกว้างให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ มีพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร สะท้อนวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนเอสซีจีสู่ความยั่งยืนในระยะยาว