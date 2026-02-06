สทร.ชวนคนไทยร่วมโหวต “แบบรถไฟ DEMU” โดนใจที่สุด

สทร. เชิญชวนประชาชนร่วมโหวต เลือกแบบรถไฟประเภท DEMU ที่เหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อนำมุมมองคนไทย ร่วมกำหนดอนาคตรถไฟไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เปิดเผยว่า สทร. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารถไฟของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมการโหวตเลือกแบบรถไฟที่ชื่นชอบ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้งานจริงในการพัฒนารถไฟในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดให้ร่วมโหวตแบบรถไฟจากตัวเลือกที่กำหนด ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกและแสดงความคิดเห็นว่า ประทับใจการออกแบบในส่วน ภายนอก หรือ ภายใน ของรถไฟในรูปแบบใดมากที่สุด ซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและพัฒนารถไฟประเภท DEMU (Diesel Electric Multiple Unit) ให้เหมาะสมกับบริบทการใช้งานของประเทศไทย
สำหรับแบบรถไฟที่เปิดให้ร่วมโหวตในครั้งนี้ ได้รับการออกแบบโดย Blue Engineering S.r.l. บริษัทวิศวกรรมและออกแบบระบบรางชั้นนำจากประเทศอิตาลี ภายใต้การกำกับแนวคิดงานออกแบบโดย Michael Robinson นักออกแบบยานยนต์และระบบขนส่งระดับสากล ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในการออกแบบรถไฟและยานพาหนะให้กับหลายประเทศทั่วโลก โดยแนวคิดการออกแบบรถไฟสำหรับประเทศไทยในครั้งนี้ ได้นำ อัตลักษณ์ ความเรียบง่าย ความอ่อนช้อย และบริบททางวัฒนธรรมของไทย มาใช้เป็นแรงบันดาลใจ (Inspiration) ผสานกับหลักวิศวกรรมสมัยใหม่และมาตรฐานสากล เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการใช้งานจริง
ทั้งนี้ Blue Engineering S.r.l. มีผลงานความสำเร็จด้านการออกแบบและพัฒนารถไฟในหลากหลายโครงการ อาทิ รถไฟระหว่างเมือง รถไฟชานเมือง และรถไฟความเร็วสูง โดยมีจุดเด่นด้านการออกแบบที่คำนึงถึง ประสบการณ์ผู้โดยสาร ความปลอดภัย ความยั่งยืน และบริบทการใช้งานของแต่ละประเทศ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานด้านระบบรางในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
สทร. มุ่งหวังให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในครั้งนี้ เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล เข้ากับมุมมองของผู้ใช้งานชาวไทย เพื่อร่วมกันพัฒนารถไฟที่ตอบโจทย์ประชาชน และสร้างความภาคภูมิใจในระบบรางของชาติ
ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมโหวตได้ง่าย ๆได้ที่ https://vote.rtrda.or.th/