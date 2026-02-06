กบน.สั่งลดการจัดเก็บอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ ครั้งที่ 4 เพื่อตรึงราคาขายปลีกทั้งดีเซล-เบนซิน

กบน.สั่งลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่4 ลดเงินเข้ากองทุนฯสำหรับน้ำมันดีเซลลง 0.39 บาทต่อลิตร และน้ำมันเบนซินทุกชนิดลง 0.40 – 0.50 บาท ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ อี85 ลดลง 0.12 บาท เพื่อตรึงราคาขายปลีกดีเซลและเบนซินคงเดิม รับมือราคาน้ำมันโลกผันผวน
วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2569) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 0.39 บาทต่อลิตร และน้ำมันเบนซินทุกชนิดลง 0.40 – 0.50 บาท ยกเว้นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85 ลดลง 0.12 บาท เพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินคงเดิม ณ หน้าสถานีบริการน้ำมัน หลังเคยลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ ในเดือนมกราคม 3 ครั้ง
กบน. สามารถบริหารจัดการกองทุนน้ำมันฯ กลับมามีสถานะเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 4 ปี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ 505 ล้านบาท หลังเคยติดลบกว่าแสนล้านในปี 2565 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีความผันผวน เริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ที่สหรัฐฯ ได้ปฏิเสธคำขอของอิหร่านในการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เจรจาจากนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ไปยังประเทศโอมานและต้องการให้การเจรจาจัดขึ้นในรูปทวิภาคีเฉพาะกับสหรัฐฯ เท่านั้น แทนการมีชาติอาหรับและมุสลิมหลายประเทศเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ นอกจากนี้ อิหร่านต้องการจำกัดขอบเขตการเจรจาให้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์เท่านั้น ซึ่งการประชุมกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ก.พ.นี้ โดยนักวิเคราะห์ส่งสัญญาณว่า การเจรจาอาจล้มเหลวทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีก แต่การประชุมก็จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ และคงต้องรอผลการเจรจาอีกครั้ง
ดังนั้น กบน. จึงสั่งการให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป
สำหรับ ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 กองทุนน้ำมันฯ กลับมาเป็นบวกอยู่ที่ 505 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันบวกอยู่ที่ 39,046ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบอยู่ที่ 38,541 ล้านบาท ส่วนการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ประเภทน้ำมัน จะทำให้รายรับลดลงประมาณวันละ 39.83 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายรับประมาณวันละ 91.61 ล้านบาท