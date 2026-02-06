CAAT ประกาศฉบับที่ 15 ห้ามบินโดรน 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่อนคลายบางส่วนกรณีจำเป็นเร่งด่วน

CAAT ออกประกาศควบคุมการใช้งานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) ฉบับที่ 15 ผ่อนคลายมาตรการบางส่วนความจำเป็นเร่งด่วน” งานเกษตร บรรเทาสาธารณภัย” โดยต้องขออนุญาตก่อน แต่ยังคงพื้นที่ห้ามบินเพื่อความมั่นคง 7 จังหวัดชายแดน ไทย-กัมพูชา
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท.ออกประกาศเรื่อง ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) ในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2569 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยเป็นการปรับมาตรการจากประกาศฉบับก่อนหน้า ภายหลังการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
CAAT ระบุว่า จากการติดตามสถานการณ์ภายหลังการบังคับใช้ประกาศฉบับที่ 14 พบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลงในระดับที่สามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมการใช้งานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) ของพลเรือนได้ในบางส่วน เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมได้ใกล้เคียงภาวะปกติ ขณะเดียวกันยังคงกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นในพื้นที่ด้านความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ
พื้นที่ที่ห้ามบิน
1. พื้นที่ที่มีการวางกองกำลัง หรือการปฏิบัติการภาคพื้นระดับอำเภอ ใน 7 จังหวัด
- จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน
- จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ อำเภอภูสิงห์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรลักษ์
- จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ อำเภอพนมดงรัก อำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ และอำเภอบัวเชด
- จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อำเภอละหานทราย และอำเภอบ้านกรวด
- จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อำเภอคลองหาด อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา
- จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน
- จังหวัดตราด ได้แก่ อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอบ่อไร่
2. พื้นที่ภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินที่กำหนด
3. พื้นที่ที่หน่วยงานพลังงานและหน่วยงานความมั่นคงประกาศห้ามเป็นการเฉพาะเพิ่มเติม
- จังหวัดชลบุรี อำเภอบ่อทอง อำเภอบางละมุง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอพานทอง
- จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย และอำเภอปลวกแดง
- จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และอำเภอพนมสารคาม
- จังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม
- จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
- จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สำหรับพื้นที่ห้ามบิน อนุญาตให้ปฏิบัติการบินได้ในบางกรณีที่มีความจำเป็น ได้แก่ งานด้านการเกษตร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภารกิจเร่งด่วนที่หากไม่ได้ปฏิบัติการบินแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สิน และประชาชน การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษทางอาญา
โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
เงื่อนไขในการทำการบิน
• ผู้ใช้งานต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน รวมถึงขึ้นทะเบียนตัวโดรนกับ CAAT ให้เรียบร้อย ถูกต้อง และครบถ้วน
• ยื่นคำขออนุญาตปฏิบัติการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ผ่านระบบแอปพลิเคชัน UAS Portal หรือ uasportal.caat.or.th
• ปฏิบัติการบินที่ความสูงไม่เกิน 90 เมตร (300 ฟุต) เหนือพื้นดิน
• สามารถบินได้ในเวลา 06.00–18.00 น. หากต้องการบินในช่วงเวลา 04.01 น. ถึง 05.59 น. หรือช่วงเวลา 18.01 น. ถึง 24.00 น. ให้ขอปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนดต่อ CAAT ผ่านช่องทาง UAS Portal หรือ uasportal.caat.or.th ทั้งนี้ ห้ามบินในช่วงเวลา 00.01–04.00 น. ทุกกรณี
• เมื่อได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการบินแล้ว ก่อนการปฏิบัติการบินทุกครั้ง ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่ปฏิบัติการบิน วันและเวลา และวัตถุประสงค์การปฏิบัติการบินต่อ CAAT ผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portalรวมถึงแจ้งต่อ ศบตอ.น. อีเมล : antidrone.police@gmail.com
• การปฏิบัติการบินที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนด ต้องยื่นคำขออนุญาตและเอกสารเพิ่มเติมต่อ CAAT ผ่าน UAS Portal
สำหรับโดรนของราชการทหาร ตำรวจ ศุลกากร กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรฯ และสำนักข่าวกรองฯ สามารถปฏิบัติการได้ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ เฉพาะโดรนของศุลกากร กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงทรัพยากรฯ หากมีการบินในพื้นที่ห้ามบิน ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลล่วงหน้าผ่าน UAS Portal หรือ uasportal.caat.or.th รวมถึง แจ้งต่อ ศบตอ.น. antidrone.police@gmail.com และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ผู้ฝ่าฝืนประกาศนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีจำเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจดำเนินการตอบโต้ รวมถึงการใช้ระบบต่อต้านโดรน (Anti-Drone System)
หากพบเห็นการใช้งานโดรนที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงที่ฝ่าฝืนตามประกาศฉบับนี้ ให้แจ้งข้อมูล ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่พบเห็น ลักษณะของโดรน และภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ (ถ้ามี) ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเร็วผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
• กองพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีระบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ฝ่ายมาตรฐานอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-568-8851 หรืออีเมล uas_us@caat.or.th
• ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศบตอ.น.) โทรศัพท์ 02-126-7846 หรืออีเมล antidrone.police@gmail.com
• ศูนย์แจ้งเหตุใกล้พื้นที่ เช่น สถานีตำรวจท้องที่ หน่วยทหาร หรือหน่วยความมั่นคงที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น ๆ
CAAT ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้งานโดรนปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประเทศ
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๙ > https://www.caat.or.th/laws-regulations/196872/