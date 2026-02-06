สนามบินบุรีรัมย์ ทดลองเปิดบริการ”เทอร์มินัล”หลังใหม่ เพิ่มศักยภาพ 2.8 ล้านคน/ปี พร้อมรับ MotoGP 2026 ปลายก.พ.นี้

กรมท่าอากาศยาน ทดลองเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินบุรีรัมย์ เพิ่มขีดความสามรรถรองรับเป็น 2.8 ล้านคนต่อปี เตรียมรับงานใหญ่ MotoGP 2026 ดันบุรีรัมย์สู่ศูนย์กลาง Sport Tourism
นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2569) ทย.ได้มีการทดลองเปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานบุรีรัมย์อย่างไม่เป็นทางการ (Soft Opening) โดยจะเริ่มให้บริการต้อนรับผู้โดยสารจากเที่ยวบินของสายการบินไทยเเอร์เอเชีย ทั้งหมด 4 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินที่ FD3522/FD3523 เส้นทาง ดอนเมือง-บุรีรัมย์-ดอนเมือง เที่ยวบินที่ FD3520/FD3521 เส้นทาง ดอนเมือง-บุรีรัมย์-ดอนเมือง
สำหรับการเปิดให้บริการในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับท่าอากาศยานบุรีรัมย์ให้พร้อมรองรับการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อทดสอบระบบและความพร้อมด้านการให้บริการ ก่อนรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ในช่วงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ PT Grand Prix of Thailand (MotoGP 2026)
โดยที่ผ่านมาได้มีการเตรียมความพร้อมและประชุมร่วมกับสายการบิน ดำเนินการจำลองสถานการณ์การให้บริการจริง และการสรุปผลการทดสอบ เพื่อปรับปรุงระบบให้ได้มาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมครอบคลุมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางการเดินทางทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร รวมถึงการจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสาร เพื่อให้การเปิดใช้งานอาคารผู้โดยสารใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มอบหมายให้นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ลงพื้นที่เพื่อดูภาพรวมของการทดลองเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการในวันนี้ด้วย ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีกิจกรรมต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 25,500 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 1,000 คนต่อชั่วโมง หรือประมาณ 2.8 ล้านคนต่อปี รองรับทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และกิจกรรมระดับนานาชาติ
โดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพสนามเปิดฤดูกาลการแข่งขัน MotoGP 2026 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ซึ่งจะมีเที่ยวบินทั้งเที่ยวบินประจำ เที่ยวบินส่วนบุคคล และเที่ยวบินพิเศษ มายังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2569 รวมกว่า 120 เที่ยวบิน คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารกว่า 20,000 คน ซึ่งการเดินทางมายังจังหวัดบุรีรัมย์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้น ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกีฬา การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศต่อไป