ขร.เตรียมพร้อมระบบราง รองรับเดินทางช่วงเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้ "เพียงพอ-เชื่อมต่อสะดวก"

กรมราง ประสาน”รฟท.-ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า” จัดขบวนรถให้พร้อมรองรับการเดินทางประชาชนกลับภูมิลำเนา-พื้นที่เลือกตั้ง 8 ก.พ. นี้ เพียงพอ- เชื่อมต่อสะดวก
วันที่ 6 ก.พ.69 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) พร้อมเจ้าหน้าที่ กรมรางฯ ลงพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามภาพรวมการให้บริการระบบขนส่งทางราง ทั้งรถไฟทางไกลของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
นายพิเชฐ กล่าวว่า กรมรางฯ ดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงดังกล่าว ได้แก่ ในการเดินทางด้วยรถไฟทางไกลระหว่างเมือง การรถไฟ ฯ พ่วงตู้โดยสารเพิ่ม 1 -2 ตู้ หรือจนเต็มหน่วยลากจูงในเส้นทางที่มีประชาชนเดินทางหนาแน่น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีรองรับการเดินทางได้อย่างเพียงพอและไม่เกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้าง ทั้งเที่ยวไป (วันที่ 6 -7 ก.พ. 69) และเที่ยวกลับ (วันที่ 8 ก.พ. 69) รวมทั้งตรวจสอบรถจักรและล้อเลื่อนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถให้มีความปลอดภัยมากที่สุด
ด้านการเชื่อมต่อระบบขนส่ง ประสานกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าทุกรายให้เตรียมพร้อมรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังจุดขนส่งสาธารณะหลัก ทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร เอกมัย) และท่าอากาศยานที่สำคัญ ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (รถไฟฟ่าชานเมืองสายสีแดง) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถไฟฟ้า Airport Rail Link) พร้อมทั้งรองรับการเดินทางไปยังจุดที่มีการปราศรัยใหญ่ต่างๆ ใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเย็นวันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2569) และรองรับการเดินทางไปเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเพิ่มความถี่ รวมทั้งพิจารณาจัดขบวนรถไฟฟ้าเสริม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางในช่วงเย็นวันนี้ (6 ก.พ. 69) ทั้งผู้ที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนา และผู้ที่เดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้อย่างเพียงพอ
“กรมการขนส่งทางรางพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนให้เดินทางกลับบ้านด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อไปทำหน้าที่พลเมืองที่ดี โดยขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน โปรดออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) และร่วมออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยพร้อมเพรียงกัน“