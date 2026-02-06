MEA แจงเหตุดินสไลด์ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางนาเป็นเรื่องสุดวิสัย โครงสร้างยังมั่นคง เร่งเยียวยาผู้เสียชีวิต

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ชี้แจงกรณีอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางนา เมื่อคืนวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้พนักงานของผู้รับจ้างเสียชีวิต 1 ราย ยืนยันเหตุที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อโครงสร้างระบบป้องกันดินพัง พร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อสาธารณะ
MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงสุขุมวิท 81 - สุขุมวิท 107) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 4 ก.พ.69 เวลาประมาณ 23.30 น. บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางนา ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง กำลังดำเนินการขุดดินเพื่อติดตั้งระบบค้ำยัน (Bracing) ชั้นที่ 3 ภายในระบบป้องกันดินพัง (Sheet pile) ในระหว่างการปฏิบัติงานได้เกิดเหตุดินด้านข้างร่วงหล่นลงมาทับผู้ปฏิบัติงานสัญชาติเมียนมาของผู้รับจ้าง จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยสากล ภายหลังเกิดเหตุ MEA ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยทันที พบว่า โครงสร้างระบบป้องกันดินพัง (Sheet pile) ทั้งหมดยังไม่มีการวิบัติหรือแตกร้าวเชิงโครงสร้าง แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด MEA ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในขั้นตอนดังกล่าวชั่วคราวเพื่อทบทวนแผนความปลอดภัย (Safety Protocol) โดยกำหนดมาตรการป้องกันเบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนมาทำงานบนกระเช้าแทนการยืนบนพื้นบ่อ และกำชับให้มีการตรวจสอบสภาพชั้นดินอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติและเน้นย้ำการดำเนินงานให้อยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแก่ผู้รับจ้าง
ในด้านการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ MEA ได้ส่งผู้แทนเข้าแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมยืนยันว่าจะเป็นตัวกลางในการประสานงานและติดตามการเยียวยาตามสิทธิทางกฎหมายและหลักมนุษยธรรมจากบริษัทผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสมและรวดเร็วที่สุด ทั้งนี้ MEA ยืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าและทัศนียภาพของเมืองมหานคร โดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนเป็นหัวใจสำคัญสูงสุด