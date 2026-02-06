ไทยออยล์คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2025

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณอัจจนา ชอบสอาด ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จาก คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการประกวด Thailand Energy Awards 2025 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งสร้างตัวอย่างที่ดีและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในวงกว้าง พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น G โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ