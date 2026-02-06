MEA ลงพื้นที่สมุทรปราการ ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้า รองรับเลือกตั้ง-ประชามติ

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ประกาศความพร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติที่กำลังจะมาถึง โดยในวันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2569) นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA นำทีมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมระบบไฟฟ้า ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวางมาตรการดูแลความมั่นคงทางพลังงานอย่างเข้มงวด ทั้งในจุดลงคะแนนและศูนย์นับคะแนน โดย MEA ได้เตรียมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 500 นาย กระจายกำลังดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองและประสานงานร่วมกับหน่วยงานโทรคมนาคม เพื่อดูแลระบบไฟฟ้ารองรับการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและการรายงานผลของสื่อมวลชนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมั่นใจในความโปร่งใสของการสรุปผลการเลือกตั้งตลอด 24 ชั่วโมง
นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยระหว่างการตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้า ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการว่า MEA ให้ความสำคัญสูงสุดกับการสนับสนุนภารกิจระดับชาติในครั้งนี้ โดยเฉพาะการดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแผนปฏิบัติการครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่เลือกตั้ง จุดลงคะแนน ตลอดจนศูนย์รวมคะแนนในทุกระดับ เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนและการรายงานผลเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ MEA ยังได้ขยายขอบเขตการดูแลไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสื่อมวลชนเพื่อให้สามารถกระจายข่าวสารผลการเลือกตั้งได้อย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานด้านโทรคมนาคมเพื่อรองรับความต้องการใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลเลือกตั้งอย่างไม่จำกัด
ทั้งนี้ MEA ได้จัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 นาย ประจำการตามจุดยุทธศาสตร์ทั่วทุกพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมด้วยรถกำเนิดไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS) ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความพร้อมใช้งาน 100% เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที โดยในวันพรุ่งนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2569) MEA มีกำหนดการเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและออกเสียงประชามติ” เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะมีการลงพื้นที่ดูแลระบบจริงในวันเลือกตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลภายใต้ระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงที่สุด