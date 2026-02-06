เตรียมพบกับ “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 59” 26 ก.พ. - 1 มี.ค. นี้ ที่สยามพารากอน

สภากาชาดไทย โดย Donation HUB ร่วมกับคณะภริยาทูตประจำประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 59” ภายใต้แนวคิด “จากแรงบันดาลใจ…สู่การให้เพื่อมนุษยธรรม” วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางทาลา ดิโอนิซี ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย ประธานคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2569, นางทราง ธิ ถู โฮ ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเวียดนาม ประจำประเทศไทย ประธานคณะกรรมการจัดทำสลากงานออกร้าน คณะภริยาทูต ประจำปี 2569 และ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รวมถึงผู้สนับสนุนการจัดงาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน
การจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเป็นกิจกรรมหารายได้ที่สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะภริยาทูต จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสภากาชาดไทย กับคณะทูตานุทูต ภริยาทูต สถานทูต และสถานกงสุลต่างๆประจำประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นการระดมทุน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย นำไปสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข การบรรเทาทุกข์ การบริการโลหิต ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2569 ทั้งนี้สภากาชาดไทยยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด และเยี่ยมชมงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่ 59 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 น. ณ พารากอน ฮออล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
โดยในปีที่ผ่านมา การจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต มีเงินรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 10,302,286 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวคณะกรรมการ คณะภริยาทูตได้พิจารณา สนับสนุนโครงการต่างๆของสภากาชาดไทย ทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก ศูนย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โครงการพัฒนาศูนย์มะเร็งแบบบูรณาการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนชนบท โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้คณะภริยาทูตยังมีการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ของเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการจัดทำคู่มือการใช้อักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา
สำหรับ งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 59 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “THE ART OF GIVING ศิลปะ แห่งการให้” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2569 เวลา 10.00–20.00 น. ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และทางเว็บไซต์ www.iredcross.org โดยได้รับความร่วมมือจากสถานทูตกว่า 50 ประเทศ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องประดับ และของตกแต่งบ้าน สะท้อนเอกลักษณ์จากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากกุหลาบบัลแกเรีย เจลอาบน้ำและโลชั่นจากสเปน อาร์แกนออยล์บริสุทธิ์จากโมร็อกโก ผ้าแคชเมียร์ เครื่องหนังจากมองโกเลีย เครื่องแก้วจากสาธารณรัฐเช็ก ตลอดจนสินค้าพื้นเมืองจากปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา เม็กซิโก มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน และสินค้าจากร้านโครงการในพระราชดำริฯ เป็นต้น
สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานออกร้านคณะภริยาทูต และร่วมทำบุญผ่านการซื้อสลากงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2569 ราคาใบละ 50 บาท และกิจกรรมสอยดาวเสี่ยงโชค พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยเปิดให้จำหน่ายล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.iredcross.org ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2569 รวมถึงเปิดจำหน่ายบัตรเข้างานในราคาพิเศษแบบ Early Bird ราคา 40 บาท (จากราคาปกติ 50 บาท) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 รายได้จากการจัดงานเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย และส่งต่อพลังแห่งการให้และความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้งานออกร้านคณะภริยาทูตในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ และ ภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), Eight Plus น้ำแร่ด่างธรรมชาติ, บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท แคชเมียร์ อาร์ทิซาณน์ จำกัด, บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไวน์ ซีเลคชั่น จำกัด, บริษัท ไทย เทอร์โม ไดนามิกส์ จำกัด, บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน), jollyn, Haus Sausage, หมูยอนครพนม, ชาปีนัง