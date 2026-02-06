FitFlop x Song Hye Kyo SS26: การกลับมาอีกครั้งของสไตล์เหนือกาลเวลา พร้อมความสบายเหนือระดับ

FitFlop จับมือ “ซองเฮเคียว” ไอคอนระดับโลกอีกครั้งในแคมเปญ Spring/Summer 2026 ตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยในภูมิภาคเอเชีย ในฐานะหนึ่งในนักแสดงที่ทรงอิทธิพลและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในเอเชีย ซองเฮเคียว (Song Hye Kyo) กลับมาอีกครั้งในฐานะมิวส์ (Muse) คนสำคัญ ผู้เป็นภาพสะท้อนสไตล์อันลงตัวของแบรนด์ ผ่านคอลเลกชันที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์จังหวะชีวิตของคนรุ่นใหม่
คอลเลกชัน SS26 สะท้อนปรัชญาหลักของ FitFlop นั่นคือความสวยงามที่ประณีต (Refined Aesthetics) ผสานเข้ากับเทคโนโลยีความสบายตามหลักชีวกลศาสตร์ (Biomechanical Comfort) โดยออกแบบมาเพื่อผู้บริโภคสายแฟชั่นที่มีไลฟ์สไตล์กระฉับกระเฉง รองเท้าทุกคู่จึงโดดเด่นทั้งในแง่รูปลักษณ์ ฟังก์ชัน และความสามารถในการสวมใส่ที่สบายตลอดทั้งวัน
"แคมเปญล่าสุดของเราร่วมกับซองเฮเคียว สะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างความสง่างามเหนือกาลเวลาของเธอ กับแนวคิดการออกแบบของ FitFlop" จิอานนี จอร์จิอาเดส (Gianni Georgiades) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FitFlop กล่าว "SS26 นับเป็นอีกก้าวสำคัญในความร่วมมือของเรา ด้วยดีไซน์ที่สร้างสรรค์มาให้โดนใจผู้บริโภคที่มีรสนิยมทั่วทั้งภูมิภาค"
ไฮไลท์ของซีซั่นนี้ (Hero Styles) ได้แก่: Gen-FF Max: รองเท้าแพลตฟอร์มดีไซน์โฉบเฉี่ยว ที่ออกแบบมาให้สวมใส่ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้าจรดค่ำ, Retro-Q Trainer: รองเท้าวิ่งรูปทรงทันสมัย ที่มาพร้อมการซัพพอร์ตเท้าที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว และ Delicato Ballet Flat: รองเท้าทรงบัลเลต์ที่ยกระดับความหรูหราด้วยดีเทลไข่มุกและคริสตัล กลายเป็นไอเท็มชิ้นเบสิกที่ดูดีมีระดับอย่างเงียบเชียบ (Quietly Elevated)
โทนสีของคอลเลกชันนี้มาในพาเลตต์ของสีธรรมชาติที่นุ่มนวล (Soft Neutrals), สีเดนิมเข้ม (Deep Denims) และสีเมทัลลิกแบบด้าน (Muted Metallics) ซึ่งสอดคล้องกับสภาพอากาศและไลฟ์สไตล์ของภูมิภาคนี้ เพื่อให้เข้ากับเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์และทุกสภาพอากาศ
คอลเลกชัน SS26 FitFlop x Song Hye Kyo พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ทั้งทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์