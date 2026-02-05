TOPบันทึกกำไรพิเศษจากการซื้อคืนหุ้นกู้ฯในQ1/69กว่า600ล.

ไทยออยล์ จ่อบันทึกกำไรพิเศษจากธุรกรรมการซื้อคืนหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (Bond Buyback) รวมทั้งสิ้น 550ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส1/2568กว่า 600ล้านบาท
นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)หรือ TOP กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (Bond Buyback) เสร็จสิ้น โดยเป็นการทําคําเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) ผ่าน บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“TTC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ที่ออกและเสนอขายโดย TTC รวมมูลค่าทั้งสิ้น 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ ยังสามารถบันทึกกำไรพิเศษจากธุรกรรมนี้กว่า 600 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/ 2569 โดยเป็นกำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังจากการหักผลกระทบจาก ตราสารอนุพันธ์ อัตราแลกเปลี่ยน และภาษีแล้ว
การซื้อคืนหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ได้สำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามกลยุทธ์การลดหนี้และเสริมฐานะการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินโครงการ Asset Monetization ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/ 2568 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการลดภาระหนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การดำเนินงานตามกลยุทธ์การลดภาระหนี้สินจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว รวมทั้ง สนับสนุนการรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade (IG)) อีกทั้ง การดำเนินการดังกล่าวยังช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพิ่มความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่อง เสริมความแข็งแกร่งของงบดุล สนับสนุนความสามารถในการเติบโตและลงทุนในอนาคต