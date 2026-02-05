เวียตเจ็ทไทยแลนด์ การันตี ขอ ETA ”เกาหลีใต้” ไม่ผ่านรับค่าตั๋วคืนได้

ETA ไม่ผ่านคืนค่าตั๋วให้! เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ชูบริการใหม่ “K-ETA Refund & Credit Shell”การันตีความมั่นใจทุกการเดินทางสู่เกาหลีใต้ เดินทางช่วง 1 ก.พ.69-24ต.ค.69
กรุงเทพฯ 5 กุมภาพันธ์ 2569 – สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เปิดตัวบริการ “K-ETA Refund & Credit Shell” เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสามารถเลือกขอรับเงินคืน หรือเก็บมูลค่าบัตรโดยสารในรูปแบบ Credit Shell ได้ ในกรณีที่การยื่นขอ Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA) ไม่ได้รับการอนุมัติ บริการดังกล่าวครอบคลุมเส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โซล (อินชอน) สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อโดยตรงกับเวียตเจ็ทไทยแลนด์ และมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 24 ตุลาคม 2569 โดยผู้โดยสารต้องยื่นเอกสารยืนยันการไม่อนุมัติ K-ETA อย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทางตามกำหนด ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://th.vietjetair.com/th/page/k-eta-refund-credit-shell
นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการพาณิชย์และลูกค้าสัมพันธ์ สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า “เวียตเจ็ทไทยแลนด์ให้ความสำคัญกับการยกระดับประสบการณ์การเดินทางที่มั่นใจและสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร ผ่านการนำเสนอโซลูชันที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์การใช้งานจริง การเปิดตัวบริการ ‘K-ETA Refund & Credit Shell’ ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาบริการที่คำนึงถึงความต้องการของผู้โดยสาร เพื่อให้ทุกการเดินทางราบรื่นและน่าประทับใจ ตามแนวคิด ‘Enjoy Flying’
พร้อมกันนี้ สายการบินฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดผู้โดยสารเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงาน การเปิดตัวบริการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ในการส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ควบคู่กับการนำเสนอตัวเลือกการเดินทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้สำหรับผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง”