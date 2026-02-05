เกษตรกรเฮ กรมปศุสัตว์เจรจามาเลเซียปลดล็อกนำเข้าหมูไทย 4 พันล้าน ปี 69 ยกระดับเสถียรภาพราคา

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังจากการประชุมร่วมกับนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ว่า ทางสมาคมขอขอบคุณกรมปศุสัตว์ที่สามารถเจรจาเปิดตลาดส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นและเนื้อสุกรแช่แข็งไปยังประเทศมาเลเซียได้สำเร็จ ช่วยดูดซับผลผลิตส่วนเกิน ส่งผลดีต่อเสถียรภาพราคาหมูไทย
ล่าสุด มาเลเซียส่งหนังสืออนุมัติให้ผู้ประกอบการไทย 4 รายส่ง “เนื้อและชิ้นส่วนสุกรแช่เย็น–แช่แข็ง” ไปมาเลเซียได้อย่างเป็นทางการแล้ว คาดมูลค่าส่งออกตลาดมาเลเซียประมาณ 4,000 ล้านบาทในปี 2569
“ผลจากการที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ดำเนินการเชิงรุก คณะผู้แทนฝ่ายไทยเจรจาและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายมาเลเซีย ผ่านกระบวนการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ฝ่ายมาเลเซียเดินทางมาตรวจสอบในประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงศักยภาพของระบบการผลิตปศุสัตว์ไทยในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยอาหาร และการควบคุมคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล”
นายสิทธิพันธ์ กล่าวว่า การเปิดตลาดส่งออกมาเลเซียได้จะช่วยสร้างเสถียรภาพราคาหมูของไทย ซึ่งก่อนหน้านี้คณะอนุกรรมการวิเคราะห์การผลิตและตลาดสุกรซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ได้คาดการณ์ปริมาณการผลิตหมูในปี 2569 ของไทยว่าจะมีผลผลิต 24.29 ล้านตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2568 ซึ่งมี 23.49 ล้านตัว เป็นผลจากการที่เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดี จึงต้องมีการวางแผนด้านการตลาดรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น